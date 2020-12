Putin, en la conferencia de prensa de hoy Fuente: AFP

17 de diciembre de 2020 • 16:46

El presidente ruso, Vladimir Putin, que tiene 68 años, dijo hoy que todavía no ha recibido la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik-V, ya que aún no se recomienda para personas mayores de 60 años, lo que generó amplias repercusiones en a Argentina, que negoció la compra de dosis de esa vacuna con el Kremlin.

Esta fue la respuesta de Putin en su conferencia de prensa anual, al ser consultado sobre la vacuna rusa. "Una de las formas de resolver todas las cuestiones relacionadas con el coronavirus es la vacunación masiva. Debería crear inmunidad colectiva a nivel nacional. Y permítanme repetirlo, nuestra vacuna es efectiva y seguro, no veo ninguna razón para no vacunarse. Las vacunas que pasan a la circulación civil están designadas actualmente a ciudadanos con un rango de edad específico y aún no han llegado a personas como yo".

"Soy una persona bastante respetuosa de la ley. Escucho las recomendaciones de nuestros especialistas. Así que todavía no he recibido la inyección. Pero lo haré absolutamente tan pronto como sea posible", añadió el presidente ruso.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, se mostró indignado por la polémica que generó en la Argentina las declaraciones de Putin, que contó que no se aplicó la vacuna rusa contra el coronavirus, la Sputnik-V, porque aún no fue aprobada para personas mayores de 60 años.

"Hay una absoluta distorsión en la traducción. Putin dijo que él tiene 68 años y que no se ha aplicado la vacuna porque por ahora los protocolos son hasta 60 años. En Rusia se están investigando en personas menores de 18 y mayores de 60. El 30 de diciembre terminaría el estudio en los mayores de 60 años. Lo que se hace es cumplir con el protocolo", argumentó el funcionario de Axel Kicillof en diálogo con Radio 10.

Gollan, uno de los gestores de la negociación de la Casa Rosada con Rusia por la vacuna, se mostró confiado de que la Sputnik-V será autorizada para mayores de 60 años antes de fin de año. "Ni bien se publiquen los resultados en mayores de 60 años será autorizada la aplicación de la vacuna. Estamos convencidos de que la Sputnik V será aprobada de emergencia porque es muy buena", remarcó.

Según el titular de la cartera de Salud bonaerense, "la Sputnik V es muy segura". "Mucha gente mayor de 60 años ya se ha vacunado igual en Rusia", dijo.

