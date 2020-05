Coronavirus: quién es Moncef Slaoui, el zar para la vacuna que designó Trump

Moncef Slaoui, nuevo líder de la Operación Warp Speed, la iniciativa de la Casa Blanca para desarrollar y distribuir rápidamente vacunas contra el coronavirus Fuente: AFP

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump recurrió al exjefe farmacéutico Moncef Slaoui para dirigir la Operación Warp Speed , una iniciativa de la Casa Blanca destinada a desarrollar y distribuir rápidamente vacunas contra el coronavirus .

Slaoui, de 60 años y de origen marroquí, fue presidente de la división de vacunas de la farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK) , una compañía multinacional británica con sede central en Londres.

Como presidente de vacunas en GSK, supervisó el desarrollo de varias vacunas que protegen contra la gastroenteritis en bebés (Rotarix), contra la enfermedad neumocócica (Synflorix) y el cáncer cervical (Cervarix). En 2015 obtuvo la aprobación europea de la primera vacuna contra la malaria del mundo (Mosquirix). Cuando se retiró del fabricante de drogas en 2017, GSK tenía una vacuna contra el Ébola en desarrollo.

Desde que dejó GSK, Slaoui se ha convertido en socio de Medicxi Capital , una firma de capital de riesgo de biotecnología en el área de Filadelfia, Pensilvania. Es miembro del consejo de Moderna , una compañía de biotecnología que también busca una vacuna contra la Covid-19, con sede en Cambridge, Massachusetts.

Jim Greenwood, presidente y CEO de Bio, la organización de la industria biotecnológica, dijo que Slaoui era una excelente opción y alguien que siempre ha defendido la excelencia científica.

"Durante su larga carrera, ha demostrado un fuerte compromiso con la salud pública, la innovación y una asociación público-privada que son vitales para construir las colaboraciones que necesitamos para llevar nuevas terapias, diagnósticos y vacunas al pueblo estadounidense", dijo Greenwood en un comunicado.

Al crecer en Marruecos, Slaoui perdió a su hermana a causa de la tos ferina , una enfermedad inmunizable. Su trágica muerte provocó su interés en la inmunología y lo llevó a una carrera que lo colocaría al frente del desarrollo de vacunas vitales, informó el periódico Morocco World News .

Slaoui obtuvo un Ph.D. en biología molecular e inmunología de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, y completó sus estudios posdoctorales en la Facultad de Medicina de Harvard y la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts, Boston.

Slaoui es autor de más de 100 artículos y presentaciones científicas y se desempeñó como profesor de inmunología en la Universidad de Mons, Bélgica. Es miembro de la Junta Directiva de la Fundación PhRMA, la Junta Asesora de la Fundación Qatar, el Comité Asesor del Instituto Nacional de Salud del Director y la Junta Directiva de la Organización de la Industria de Biotecnología.

Operación Warp Speed

Ahora encabeza la Operación Warp Speed, la iniciativa lanzada por la Casa Blanca para ayudar a acelerar la producción y posterior distribución de cualquier vacuna contra la Covid-19.

El objetivo de este equipo es poner a disposición 100 millones de dosis de una vacuna de coronavirus para noviembre, 200 millones de dosis para diciembre y 300 millones de dosis para enero, dijo a CNN un funcionario de la administración.

Slaoui dijo ayer en una conferencia de prensa que desarrollar y producir en masa una vacuna exitosa para enero de 2021 es un "objetivo creíble", pero reconoció que sería difícil.

"Francamente, 12-18 meses ya es una línea de tiempo muy agresiva" , dijo Slaoui. "No creo que el Dr. Fauci se haya equivocado", refiriéndose a las recientes estimaciones del experto líder de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos.

Sin embargo, Slaoui dijo que el objetivo del presidente no lo desanimó. "No me habría comprometido a menos que pensara que era posible", señaló.

The New York Times y agencia AP