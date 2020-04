Mientras tanto, Boris Johson sigue internado aunque se encuentra estable Fuente: Archivo

7 de abril de 2020

En el tercer día de internación del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, el país rompió su récord de muertos diarios por coronavirus y anunció hoy que 854 personas fallecieron en las últimas 24 horas, lo que elevó el número total a 6227.

Según lo publicado por el diario The Guardian, la localización de las nuevas muertes fue: 758 en Inglaterra, 74 en Escocia, 3 en Irlanda del Norte y 19 en Gales. Ayer la cifra oficial de nuevas muertes había sido de 439.

Así el país vive hoy, tras dos días seguidos de una tendencia a la baja, el mayor aumento diario desde que comenzó el brote en un mercado de animales salvajes de Wuhan, centro de China. Desde entonces, el virus se esparció entre más de 190 países y el Reino Unido es uno de los más afectados de Europa.

Según se informó, los pacientes tenían entre 23 y 102 años, y 29 de ellos no padecían ningún problema de salud anterior.

Para frenar la pandemia, y pese a que la primera reacción desde el gobierno fue minimizar la crisis, el Reino Unido estableció hace días el cierre de escuelas, universidad, pubs y restaurantes, y que los ciudadanos deben quedarse en sus casas y sólo están autorizados a salir para ir a trabajar, hacer compras, ir al médico o hacer deporte.

La salud de Boris

El primer ministro británico, que pasó la noche en cuidados intensivos tras un deterioro de su salud debido al nuevo coronavirus, no tiene neumonía y respira sin ayuda, aseguró su gobierno hoy. "Ha estado estable durante la noche y conserva el buen ánimo", dijo al mediodía su portavoz.

"Está recibiendo tratamiento estándar de oxígeno y respirando sin ninguna otra ayuda. No ha necesitado respirador mecánico ni apoyo respiratorio no invasivo", insistió y agregó que no se le diagnosticó neumonía. Único líder de una gran potencia enfermo de Covid-19, Boris Johnson, de 55 años, fue ingresado en el Hospital St Thomas de Londres el domingo para ser sometido a pruebas debido a que sus síntomas persistían al cabo de diez días.

Ayer su salud se deterioró y fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos.

