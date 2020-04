Kyle Bynun, 23 años, reparte comidas a través de la aplicación Caviar Fuente: LA NACION - Crédito: Rafael Mathus Ruiz

Rafael Mathus Ruiz
8 de abril de 2020

WASHINGTON.- Siempre estuvieron ahí, pero ahora se los ve más. Son carteros, cajeros y repositores en los supermercados y farmacias, barrenderos y recolectores de basura, o granjeros, cocineros y repartidores de comida , personas cuyo trabajo, en la era de la pandemia del nuevo coronavirus y la vida en confinamiento, adquirió otro riesgo y es considerado "esencial". En Estados Unidos, los llaman héroes.

"Yo solo siento que estoy haciendo algo bueno para la gente", responde, sin darle demasiada importancia a la nueva etiqueta, Kyle Bynun, 23 años, alto, espalda ancha, casco negro y cara cubierta con una máscara estampada con el clásico camuflado militar. Bynun lleva colgada en la espalda una mochila de Caviar, un servicio de delivery de comida que conecta restaurantes con cliente. Está esperando un pedido en Sweetgreen, una cadena de ensaladas.

"Uso desinfectante para manos y siempre uso mi mascarilla desde que comencé este trabajo. Estoy trabajando igual que antes, unas siete horas al día. Algunas de las interacciones han cambiado, algunas son igual. Dejo la comida en la puerta, los llamo, y ya está. A veces veo a la gente, a veces no. No sabía que me consideraban un héroe" , continúa.

Como muchos otros en Estados Unidos, Italia, España o la Argentina, Bynun sigue trabajando igual que antes. Para ellos, la cuarentena no existe. Trabajan, y se exponen: en la nueva realidad que impuso la pandemia, su día a día los enfrenta a un riesgo mayor de contagiarse. Y, para muchas personas que ahora viven encerradas, son a veces la única línea con el mundo exterior que sigue funcionando en medio de la pandemia .

La última tapa de la revista The New Yorker -que suelen ofrecer un testimonio histórico del momento- ensayó un homenaje a trabajadores como Bynun con una ilustración que muestra a un repartidor de comida en una calle desierta, de noche, entregando un pedido. "En Nueva York, especialmente, el encierro ha puesto de relieve cómo la vida en la ciudad depende de una serie de trabajadores esenciales, que siguen actuando durante la pandemia de coronavirus y que rara vez son reconocidos por sus contribuciones", explicó la tradicional publicación.

Shawn Byrd, 53 años, padre de tres hijos, baja cajas de vino de un camión para entregarlas a una licorería, uno de los pocos negocios abiertos en la calle 14, un cementerio de bares y restaurantes cerrados, y donde ahora se mucha menos gente que de costumbre caminando por la calle. Byrd apila las cajas en una carretilla y bromea: "Ahora el alcohol es esencial".

Byrd usa los mismos guantes de siempre, y no lleva barbijo. Dice que ahora se lava las manos más seguido, pero no mucho más. "Cuando te toca, te toca", reflexiona, sin dejar de apilar cajas. "Trato de ser lo más cuidadoso posible. Sé que es peligroso, creo en todo lo que pasa, pero hay mucha propaganda y cosas raras. Me lavo mis manos, y tengo cuidado y rezo", sigue.

El trabajo ha sufrido un cambio: ahora, afirma, reparten la misma cantidad de cajas pero ya no hacen entregas en bares, boliches o restaurantes. "Vamos a licorerías y supermercados. Están recibiendo mucho más de lo que generalmente reciben", apunta.

Lejos de considerarse un héroe, Byrd se siente afortunado de poder mantener su trabajo en medio del azote que provocó la pandemia en la economía , y dice que "haría un esfuerzo adicional para seguir pagando las cuentas y alimentar a la familia".

Jim, 63 años, cajero en un supermercado orgánico, dice que ahora su trabajo "probablemente es un poco peligroso". La gente entra, compra y sale del supermercado, algunos con barbijo, otros como si no pasara nada. Jim lleva un barbijo, pero no usa guantes. Dice que probó, pero que después tuvo problema para trabajar con la caja registradora, se frustró y dejó de usarlos. Usa alcohol en gel, y un suplemento de hierbas en gotas para reforzar su sistema inmune.

"¿Dónde querés que firme?", pregunta a un distribuidor de alimentos, mientras conversa con LA NACION fuera del supermercado. "Quién sabe cómo termina esto. Lo descubriremos en un par de años. Cuánta gente se enferma, cuánta gente muere. Tenía abuelos del lado de mi madre que de hecho hablaban del susto de la gripe de 1918", recuerda.

Grene, un afroamericano de unos dos metros de alto, recoge los tachos de basura que la gente dejó sobre la vereda de la calle 10, cerca de Logan Circle. Es lunes, y en esa zona toca recoger los contenedores azules de residuos para reciclar, como botellas, latas, papel o cartón. Grene tampoco lleva barbijo y también se muestra despreocupado por el riesgo de trabajar igual que antes.

Cuando este corresponsal le pregunta qué piensa de que alguno ahora lo consideren un héroe, sonríe y responde: "Me encanta. Me hace sentir especial".