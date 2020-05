Me gusta Me gusta

El hondureño Alejandro Espinoza escapa del confinamiento y la miseria provocados por el nuevo coronavirus esculpiendo con esculturas de figuras mayas que exhibe en un bulevar de Tegucigalpa. Foto: Orlando Sierra - Fuente: AFP

Espinoza rompió el aburrido aislamiento en su casa de la empobrecida colonia Tres Mayo, oeste de la ciudad, con su improvisado oficio de escultor, que descubrió a sus 43 años Foto: Orlando Sierra - Fuente: AFP

Buscó en Internet unas figuras mayas y, con cincel y martillo, elaboró figuras sobre una pared de piedra en la carretera al aeropuerto Foto: Orlando Sierra - Fuente: AFP

Su obra ha despertado la admiración de los transeúntes lo que le generó ingresos con las propinas que le dejan quienes llegan a verlo. Foto: Orlando Sierra - Fuente: AFP

En la pared de unos 14 por 5 metros va tomando forma la representación de la leyenda del sol y la luna y el calendario maya Foto: Orlando Sierra - Fuente: AFP

Una cultura indígena que habitó desde México hasta el noroeste de Honduras en los primeros 900 años después de Cristo Foto: Orlando Sierra - Fuente: AFP

"La idea del muro la tengo desde niño, contó Espinoza a la AFP. "Ahora me vine a poner como loquito (a esculpir) pero ya no me da pena porque a la gente le gusta" la obra, agregó Foto: Orlando Sierra - Fuente: AFP

El improvisado escultor, quien dejó el oficio de carpintero por falta de compradores de mesas, sillas y otros enseres en su comunidad, se protege con su mascarilla y sigue el protocolo para protegerse de la COVID-19 mientras trabaja Foto: Orlando Sierra - Fuente: AFP

Fotos: Orlando Sierra / AFP

Edición fotográfica: Fernanda Corbani