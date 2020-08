Coronavirus: En Chile, Santiago no dará marcha atrás con la cuarentena

El número de contagios está en descenso en Chile, pero el gobierno decidió no dar marcha atrás con la cuarentena en la capital Fuente: AFP

SANTIAGO, Chile.- Pese a la expectación con que se aguardaba el levantamiento de la cuarentena del corazón de la capital chilena, las autoridades decidieron esperar más tiempo por el flujo de dos millones de personas diarios que tiene Santiago.

No obstante, levantaron el confinamiento a la vecina comuna de Providencia.

"Si bien Santiago tiene cifras positivas, son en parte diferentes a Providencia", dijo el ministro de Salud, Enrique Paris.

En el sistema de cuarentenas diferenciadas por distritos que tiene Chile , otras siete comunas avanzaron hacia la fase 2 del plan Paso a Paso, denominado "Transición", entre ellas, Rancagua, Machalí, Graneros, Tocopilla, Lampa, Curacaví y Melipilla.

La medida, que permitirá una apertura parcial del comercio y el fin de la cuarentena de lunes a viernes, se aplicará a partir de este 10 de agosto a las 5 de la mañana.

En cambio, la austral ciudad de Punta Arenas retrocedió de Preparación a Transición, "debido a las cifras que desgraciadamente revelan un aumento muy importante de un 200% en la variación de casos en los últimos 7 días. Los últimos casos nuevos son 27".

Se extendió también la cuarentena en todo Curicó, provincia ubicada a 200 kilómetros de Santiago.

Paris agradeció a los jefes de las ocho comunas que avanzaron en el plan Paso Paso.

"Sé que el esfuerzo que hicieron contribuye a la disminución de las cifras y eso permite que sus comunas pasen a Transición", dijo, mientras la alcaldesa de Providencia, Evelyn Mathei, calificó la medida de "un alivio, porque el 90% de nuestros vecinos viven en departamentos, mucho de ellos con chicos".

La alcaldesa se refirió también al Costanera Center, uno de los malls más grandes de Sudamérica, que por ahora continúa cerrado. Contó que hará con los dueños "un trabajo en conjunto para ver qué medidas de seguridad tomar", respecto de las torres de más de 70 pisos que albergan no sólo oficinas sino las más importantes tiendas y multitiendas.

"El señor Horst Paulmann aseguró que al menos por dos semanas no se abrirá el mall, eso nos da tiempo de poder hacer un buen trabajo de fiscalización", acotó Matthei.

La alcaldesa recordó que en esta etapa "no está permitido el uso de máquinas de ejercicios en nuestras plazas y parques, así que pedimos a toda la comunidad que sean responsables, tampoco que se saquen los protectores, ya que es un foco de contagio".

Las autoridades explicaron también por qué levantaron la cuarentena en Providencia y no en Santiago, sobre todo teniendo en cuenta que los casos activos en la capital disminuyeron en 45,5% en las últimas dos semanas mientras en Providencia bajaron 20,6%.

Santiago, apuntó Paris, registra un total de 238 casos activos y Providencia 92. En las cifras acumuladas desde el inicio de la pandemia, Santiago contabiliza hasta ahora 277 muertes asociadas al Covid-19, con una tasa de mortalidad de 55,1, en tanto Providencia cuenta con 148 decesos, con una tasa de mortalidad de 93,8.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, reaccionó a la medida señalando que "yo no me puedo hacer cargo si las AFPs, el banco, el Registro Civil tienen unas filas enormes, si esos mismos organismos no están fiscalizando que las personas mantengan la distancia social es bastante complejo, son organismos del Estado".

Paris había señalado que "si el comercio ambulante tiene un mejor control, si la atención del público en lugares como bancos, empresas de telecomunicaciones, permite que la gente identifique claramente dónde tiene que pararse y mantenga la distancia de un metro, que se use el barbijo, obviamente que vamos a avanzar en Santiago también".

Alessandri respondió que "es el Estado el que también debe darle las indicaciones" y en cuanto al comercio ambulante, subrayó que "la facultad (de fiscalizar) radica en Carabineros".

Anunció que mañana se reunirá con el intendente, "para pedirle fiscalización del comercio ambulante", y que hoy hará lo mismo con el ministro de Defensa, Mario Desbordes, "para pedir apoyo de las Fuerzas Armadas en la fiscalización".

Agencia ANSA