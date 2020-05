La cruda reacción de un niño de siete años tras la muerte de su madre y su abuela por coronavirus Crédito: Facebook/@ChrisCadby68

Una familia de Cardiff, Gales , fue diezmada por el coronavirus . Luego de la muerte de su abuela y su madre, Evan Cadby, de tan solo siete años, le preguntó a su padre Chris: "¿Quién es el próximo papá? , ¿serás vos o seré yo?".

Chris Cadby , quien también se contagió de Covid-19 , fue golpeado por una doble tragedia debido a que su esposa Julianne y su suegra Joan Bartlett murieron a causa de la misma enfermedad con solo cuatro días de diferencia.

"El coronavirus diezmó a nuestra familia , y no hicimos nada malo", dijo Chris a Sky News y agregó que su suegra Joan murió el sábado de Pascua. "Ella tenía 84 años y vivía con nosotros después de pasar tiempo en una sala de Covid-19 después de una operación", explicó.

Luego, detalló cómo se fue deteriorando el estado de salud de su suegra. "Se volvió cada vez más incoherente e incluso dejó de tomar sus medicamentos. Fui a verla a eso de las 19.30 y se había ido. Fue devastador", recordó Chris.

"Subí las escaleras para contarle a mi esposa, Julianne, que estaba sufriendo los síntomas del virus y que se estaba aislando en nuestra habitación", dijo el hombre que no pudo entrar a abrazar a su pareja y solo pudo decirle: "Ju, tu madre se fue". Solo cuatro días después, la condición de ella empeoró.

"¿Quién es el próximo papá?"

Chris reconstruyó como fueron los últimos minutos con vida de Julianne. "Era justo antes de la medianoche y me había pedido que la bañara. Cuando volví a verla, ella dijo: 'Creo que necesito ir al hospital'. Tan pronto como dijo que agarré mi teléfono y marqué el 999. Pero cuando presioné enter y me volví hacia ella, se había desplomado sobre la cama. Sabía que ella se había ido" , explicó.

El hombre dijo: "Hice mi mejor esfuerzo y le hice RCP antes de que llegaran los paramédicos, pero no fue suficiente. Tenía que encontrar la fuerza para contarle a nuestro hijo Evan lo que había sucedido. Fue desgarrador ya que solo le había dicho unos días antes que su niñera había muerto".

Cadby explicó que su hijo no pudo despedirse de su madre debido a que no la vio en una semana porque ella estaba enferma de coronavirus. "Le dije: 'Evan, mamá se fue con la niñera. Se fue con la niñera, amigo'. Me dio un abrazo y lloró un poco y yo lloré un poco", relató el hombre.

Luego llegó la cruda reacción del niño de siete años. "Esa tarde me dijo: '¿Quién es el próximo papá?, ¿serás vos o seré yo?'. Le dije: 'Espero que no seamos ninguno de nosotros. No queremos más, ¿verdad?'. Y él dijo: 'No', explicó Chris".

Según el hombre, su Evan "entiende que su mamá no regresará, pero no creo que lo haya asimilado realmente".

Pero la dificultades para la familia Cadby no terminaron allí. "Se hizo más difícil porque Evan tuvo que irse y quedarse con mi cuñado ya que estuve en el hospital con coronavirus", dijo Chris y agregó que "Evan también dio positivo por el virus, pero no ha mostrado ningún síntoma y está bien. No puedo esperar para darle un fuerte abrazo".

Doble funeral

"Tenemos un funeral conjunto para Julianne y su madre, pero solo pueden asistir 10 personas", dijo el hombre y sostuvo que "no va a ser lo que se merecen, pero desafortunadamente todos lo entendemos y debemos cumplir con las reglas".

Ante esta lamentable situación, la comunidad de la escuela del niño realizó una colecta solidaria. "Otras madres y padres en la escuela de Evan recaudadron dinero para la familia . Todo irá a Evan para cuando sea mayor. No va a tener una madre cuando tenga 18 años, así que el dinero es suyo", explicó Chris.

"Es asombroso lo que han hecho. No puedo agradecer lo suficiente a la gente", dijo el hombre. Sin embargo, agregó que "todo el dinero del mundo no traerá de regreso a Julianne y Joan"

Finalmente, Chris Cadby compartió un mensaje "para cualquiera que no se apegue a las reglas de la cuarentena: solo quédese adentro. No es solo para ti, es para todos. Solo quedate en la casa. La vida es demasiado corta".