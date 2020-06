Goril Bjerkan en un gimnasio en Baerum, Noruega, el 25 de junio de 2020 Crédito: The New York Times

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de junio de 2020 • 09:48

OSLO.- En marzo, al igual que muchos países, Noruega ordenó el cierre de los gimnasios para impedir la propagación del coronavirus . Pero a diferencia de otros países, Noruega también destinó fondos para realizar un riguroso estudio que determinara qué actividades era realmente necesario cerrar y cuáles no.

Aparentemente, se trata de la primera y única prueba aleatoria para determinar si quienes entrenaban con algunas pocas restricciones en un gimnasio corrían mayor riesgo de contraer el virus que quienes no. Y después de dos semanas de pruebas, la respuesta tentativa es que no .

Así que esta semana, en respuesta a ese estudio, Noruega reabrió todos los gimnasios con las mismas salvaguardas que se aplicaron durante el estudio .

¿Una luz de esperanza para los fanáticos del fitness en otras partes del mundo?

"Personalmente, creo que puede generalizarse, con una salvedad: tal vez haya lugares donde hay mucho Covid-19 o donde la gente es menos propensa a cumplir con las restricciones", dice el doctor Michael Bretthauer, de la Universidad de Oslo, que lideró el estudio junto a la doctora Mette Kalager.

Poco a poco, Noruega va logrando controlar la epidemia , con disminución del número de casos. Pero la incidencia de la enfermedad en Oslo, donde se llevó a cabo el estudio, es similar a la de ciudades como Boston, Oklahoma City.

La prueba arrancó el 22 de mayo en cinco gimnasios de Oslo con 3764 socios de entre 18 y 64 años que no tenían enfermedades prexistentes. La mitad de los socios -1896 personas- fueron invitadas a seguir concurriendo a entrenar.

A los asistentes se les pedía lavarse las manos y mantener distanciamiento social : un metro de distancia para ejercicios de piso, y dos metros para entrenamientos intensivos de alto rendimiento. Los sujetos de prueba podían usar los casilleros, pero no el sauna ni las duchas. No se les exigió el uso de máscara.

Los otros 1868 socios de los gimnasios funcionaron como grupo de comparación y no se les permitió volver a entrenar.

Durante las dos semanas del estudio, el 79,5% de los convocados asistió al gimnasio al menos una vez, y el 38,4% fue más de 6 veces. Algunos desbordaban de alegría por poder reanudar su rutina física.

"Es maravilloso volver"

"Después de 11 semanas cerrado, es maravilloso poder volver al gimnasio", dice Goril Bjerkan , una economista de 53 años que vive en las afueras de Oslo y que durante el estudio concurrió tres o cuatro veces por semana al gimnasio, donde uso la cinta de correr, tomó clases e hizo trabajo de fuerza.

"Sospecho que debe ser más peligroso ir a un shopping que al gimnasio", dice Bjerkan. "Sentirme en forma es algo importante en mi vida."

Resultados

Durante las semanas que duró el estudio, en Oslo hubo 207 casos de coronavirus . Los participantes del estudio y el personal del gimnasio fueron testeados por coronavirus el 8 de junio. (Los testeos en busca de anticuerpos de los participantes todavía están en curso).

Bretthauer y Kalager también examinaron la extensa base de datos electrónica de historias clínicas de Noruega, en busca de consultas médicas y hospitalizaciones de los participantes durante el estudio.

¿El resultado? Los investigadores encontraron un solo caso de coronavirus , un hombre que no había asistido al gimnasio antes de ser testeado, y cuyo contagio se había producido, según reveló el rastreo, en su lugar de trabajo. Algunos participantes del estudio habían concurrido al médico, pero por otras afecciones no relacionadas con el coronavirus.

No hubo diferencias en cuanto a las visitas al médico y hospitales entre ambos grupos , y nadie asistió al médico o fue hospitalizado por Covid-19.

Algunos expertos sienten que el resultado demuestra que volver al gimnasio era relativamente seguro, pero solo en lugares donde hay pocos contagios .

"Esto demuestra que en lugares con baja incidencia del virus son seguros para los gimnasios y probablemente para casi todo lo demás", dice el doctor Gordon Guyatt, profesor de medicina de la Universidad McMaster, Canadá. "Es muy improbable contagiarse".

Críticas

Pero Jon Zelner, epidemiólogo de la Universidad de Michigan, no está del todo convencido: "Los hallazgos de ese estudio no dicen que ir al gimnasio sea menos riesgosos que no ir al gimnasio, ni siquiera en Oslo" .

Zelner agrega que para determinar si en los gimnasios el virus se transmite más fácilmente hace falta un estudio más grande y en lugares con baja prevalencia de la enfermedad. Y alternativamente, un estudio con poca gente, pero en una comunidad con elevada incidencia de la enfermedad, lo que terminaría de despejar la incógnita.

La pregunta sigue siendo qué tan baja tendría que ser la incidencia de la enfermedad para que sea seguro reabrir los gimnasios.

"NO podemos quedaron encerrados para siempre", dice Guyatt. "Nunca nos vamos completamente del virus, y en lugares donde la incidencia de la enfermedad es baja, el riesgo es bajo en todas partes, sea un gimnasio, un negocio y incluso un restaurante."

The New York Times

(Traducción de Jaime Arrambide)