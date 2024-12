Crece la deseperación de los refugiados políticos cautivos en la embajada argentina en Caracas

El hostigamiento del régimen de Nicolás Maduro a la embajada argentina en Caracas, bajo protección de Brasil, se vuelve cada vez más asfixiante. Los seis opositores asilados en el recinto diplomático amanecieron en la madrugada de este miércoles rodeados por más de 20 agentes de seguridad que amenazaron con ingresar en la sede para detenerlos, en la última de las acciones despiadadas que está llevando adelante la dictadura para infundir terror en el lugar.

“Hoy hablé con mi mamá. Fue uno de esos días difíciles. Parece que está incrementando la ansiedad y la dificultad [de la situación] porque esta mañana se despertaron con que había afuera cinco camionetas con hombres encapuchados que empezaron a gritarles”, contó en conversación telefónica a LA NACION Eugenia Olavarría, hija de Magallí Meda, jefa del comando nacional de campaña de Con Venezuela y unas de las seis personas refugiadas en la sede. “Asedian y rodean este territorio sin necesariamente entrar para jugar con la salud mental de ellos”.

Los miembros del equipo de la líder opositora María Corina Machado refugiados en la embajada de la Argentina llevan casi nueve meses allí dentro, desde el 20 de marzo, y su situación se ha tornado cada vez más complicada desde las elecciones del 28 de julio -ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional y por la oposición, que las califican de fraudulentas-. Desde entonces, el régimen de Maduro intensificó su maquinaria represiva en el país con el fin de acallar a todo aquel que consideren oposición, según los informes de la misión observadora de la ONU, que reportaron violaciones de los derechos humanos como detenciones masivas arbitrarias y torturas, tanto a adultos como a menores.

La opresión también se reforzó dentro de la embajada, donde hace más de diez días el régimen dejó a los seis asilados sin electricidad, sin acceso al agua potable y sin posibilidades de contacto con el exterior ya que no permiten a nadie ingresar siquiera para proveerles alimento o medicinas.

“Como en gran parte de Venezuela, [los asilados] están racionando los recursos. Vivimos en un país completamente sin dignidad humana. Uno espera que los humanos que se encuentran detrás de esas máscaras y esas armas largas se cuestionen su propia conciencia y el estado de terror que están defendiendo”, indicó frustrada Olavarría, economista de 25 años en el exilio.

Olavarría, también diseñadora de moda, afirmó que si bien generalmente su madre suele transmitirle en sus llamadas diarias “su sentimiento de responsabilidad y compromiso con la lucha de Venezuela”, como hija hay días en los que la abruma la ansiedad de pensar en que “no queda ninguna duda de que esta gente [el gobierno] tiene maldad y [perpetúa] horrores”. “Quiero transmitir confianza y fe, porque estoy segura de que el cambio va a suceder. Pero estos nervios que uno lleva en el cuerpo por saber lo que ellos son capaces de hacer con tal de mantenerse en el poder da terror”.

“Ha habido días oscuros y requiere de mucho trabajo interno darse cuenta de que efectivamente estamos indefensos ante un Estado policíaco militar que sistematiza la tortura y que ha normalizado a sus fuerzas militares a acosar. Límites y vergüenza no tienen. Para mí es un estado de ansiedad cuando me suena el teléfono, cuando una amiga me escribe ‘¿podemos hablar?’. Yo asumo que algo horrible va a pasar”, confesó a este medio.

“Hablo todos los días con ella. El día que eso no fuese posible sería una gran crisis, no nada más familiar, pero en el contexto de Vente [Venezuela]. Que ellos queden incomunicados representaría un enorme peligro”, agregó Olavarría, quien dijo que su máximo miedo es que su madre acabe detenida en una prisión como el Helicoide, un “centro de tortura” donde los detenidos atraviesan “probablemente de las cosas más feas que un ser humano puede vivir”.

“Lo que está gente hace en estos centros de tortura es dejar a los detenidos con daños psicológicos graves, así hayan pasado solo un día ahí dentro. Te denigran desde tu cuerpo físicamente, hasta tu estado de salud, tu psiquis, se burlan de los presos políticos”, dijo.

Magallí Meda y María Corina Machado durante las primarias opositoras en Venezuela X | Twitter

Magallí Meda, comunicadora y estratega política, es considerada la mano derecha de María Corina Machado y una de las personas de mayor confianza. Lleva más de 14 años trabajando junto a la líder opositora para llevar adelante la estrategia del partido Vente Venezuela. Un día antes del inicio del proceso de postulación para las elecciones del 28 de julio, el fiscal Tarek William Saab emitió una orden de arresto en su contra por “acciones desestabilizadoras”.

“Hay días de mucha fuerza donde ella me da fuerza a mí, como lo hace con la gente que trabaja con ella. Mi mamá representa mucho para el partido y para el país. Veo gente que me llora como si mi madre fuese su madre. Siento que el país tiene mucha fortuna de tener a alguien con su foco, su constancia y con su tacto al mando de una organización como esta. Hay que seguir inspirando y mi mamá se nota que lo ha logrado”, indicó su hija, que se mostró orgullosa del trabajo de su madre.

“Llorar está bien y también lo está tener miedo, pero en el momento en el que la responsabilidad llama hay que hacer acto de presencia y recordarles a todos los presos políticos que no están solos. El trabajo es imparable. La Venezuela que está al mando de esta lucha es gente inquebrantable, por eso mientras ellos [el gobierno de Maduro] más entienden eso, más desesperados se ponen. Por más de que ella esté cansada del acoso, no le queda otra. Es una responsabilidad en un contexto con muchísima presión, pero sabe que es parte de la lucha”, sumó.

El pedido a Milei

Sobre el accionar del gobierno de Argentina y el de Brasil en la cuestión de la embajada, Eugenia afirmó que al principio se sintió agradecida con el “liderazgo diplomático que mostró que esto no es un problema de derecha ni de izquierda, sino de respeto a las reglas y de estado de derecho, pero al día de hoy la verdad es que no puedo decir otra cosa más que es insuficiente y mediocre porque allí están torturando a seis personas inocentes”.

María Corina Machado denunció una vez más este miércoles que “el régimen ha convertido la residencia diplomática en una cárcel, frente a los ojos del mundo, violando todo los acuerdos internacionales” y realizó un llamado “urgente” tanto al gobierno de Javier Milei como al de Lula da Silva para que garanticen salvoconductos a los asilados ante esta delicada situación.

“Solicitamos a estos gobiernos, junto al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, que garantice la protección y servicios esenciales para los asilados”, declaró en un comunicado en X la fundadora de Vente Venezuela.

Meda se encuentra asilada en la embajada junto a Pedro Urruchurtu (coordinador internacional del partido), Humberto Villalobos (coordinador electoral), Claudia Macero (encargada de comunicación), el exdiputado Omar González y el exministro de Transporte y Comunicaciones y asesor de Machado, Fernando Martínez Mottola.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos en Venezuela publicó un tuit en el que se refirió a la situación de los asilados. “Hacemos un llamado a Maduro y a sus representantes para que garanticen los salvoconductos necesarios para los refugiados en la embajada de la Argentina en Caracas. Las tácticas hostiles contra ciudadanos, activistas y defensores de la libertad en Venezuela demuestran la desesperación por aferrarse al poder, a pesar de la voluntad del pueblo venezolano”, señaló.

