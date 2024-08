Crecen las críticas internacionales al proclamado triunfo de Maduro y el Ejército venezolano envía un mensaje

Escuchar

MADRID.- El fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que validó ayer la reelección de Nicolás Maduro en las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio, generó una serie de reacciones a nivel internacional. La decisión del TSJ, presidido por la militante chavista Caryslia Rodríguez, ha sido ampliamente criticada por líderes y organizaciones que cuestionaron la transparencia y legitimidad del proceso electoral venezolano, y, en consecuencia, el proclamado triunfo del presidente bolivariano.

El gobierno del presidente de España, el socialista Pedro Sánchez, pidió este viernes que se publiquen de manera “íntegra y verificable” las actas de las elecciones para poder reconocer los resultados.

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Caryslia Rodríguez, pronuncia una declaración del Tribunal Supremo de Venezuela sobre los resultados de las elecciones presidenciales del país en el edificio del TSJ en Caracas el 22 de agosto de 2024. FEDERICO PARRA - AFP

“En tanto esto no se produzca, no podremos reconocer el resultado”, insistieron estas fuentes, prometiendo que el gobierno español seguirá “trabajando para que se respete la voluntad democrática del pueblo de Venezuela” con sus socios europeos y latinoamericanos.

Finalmente, reclamaron “una solución política basada en el diálogo y la negociación entre los venezolanos y venezolanas, y para que cesen las detenciones y se mantenga la paz social que el país necesita.”

Desde la Unión Europea, el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reiteró que la UE no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela hasta que no se publiquen y verifiquen las actas electorales.

El Alto Representante de la Unión Europa para la Política Exterior, Josep Borrell JUANMA SERRANO-EUROPA PRESS - JUANMA SERRANO-EUROPA PRESS

“Mientras no veamos un resultado que sea verificable no lo vamos a reconocer”, recalcó.

Además, Borrell añadió que los 27 Estados miembros están intentando fijar una posición sobre el asunto y, si no se establece ahora, anunció que la postura se determinará en el Consejo del Ministro de Exteriores de la próxima semana.

“Nosotros seguimos diciendo que hay que probar este resultado electoral y, de momento, no hemos visto ninguna prueba. Nadie ha visto las actas electorales, que el CNE debe mostrar para demostrar cuál es este resultado y mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer”, subrayó.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, también expresó su preocupación, y solicitó a Venezuela “total transparencia” en los resultados, reclamó “protección absoluta y respeto a los derechos humanos”, citando informes sobre detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos.

En la región

Además, este jueves, los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, fueron contundentes en sus condenas. Boric declaró que “Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro”.

Hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 22, 2024

“No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”, escribió el mandatario chileno en X.

Después de sus declaraciones, el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, cruzó a Boric, y lo tildó de “ridículo sirviente”, que ha pasado “de ser el hazmerreír de un continente al más sumiso peón del imperialismo” estadounidense.

En tanto, Lacalle Pou acusó al régimen de Maduro de consolidar “una dictadura que cierra todas las puertas a una vida institucional y democrática de su pueblo”.

El régimen de Maduro confirma lo que la comunidad internacional viene denunciando: el fraude.

Una dictadura que cierra todas las puertas a una vida institucional y democrática de su pueblo. No debemos callar ni cesar en defensa de la causa venezolana. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) August 22, 2024

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se sumó a la ola de críticas y lamentó “profundamente la decisión del Gobierno de Venezuela de avanzar en la ratificación de resultados electorales que no reflejan la voluntad del pueblo venezolano”.

“Es inaceptable pretender validar ganadores sin que exista una revisión exhaustiva e independiente de los votos”, declaró en X.

Lamentamos profundamente la decisión del Gobierno de Venezuela de avanzar en la ratificación de resultados electorales que no reflejan la voluntad del pueblo venezolano. Es inaceptable pretender validar ganadores sin que exista una revisión exhaustiva e independiente de los… — Santiago Peña (@SantiPenap) August 22, 2024

El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes que esperará a que Venezuela revele los cálculos de su votación antes de tomar una postura sobre las elecciones presidenciales de fines del mes pasado.

“Ya sé que hay una ola de descalificaciones, de condenas al gobierno de Venezuela pero pues nosotros tenemos que actuar con apego a la constitución”, afirmó López Obrador en su habitual conferencia de prensa matutina.

Ayer también la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela emitió un comunicado en el que advirtió que tanto el TSJ como el Consejo Nacional Electoral (CNE) carecen de independencia e imparcialidad.

“El Tribunal Supremo de Justicia de #Venezuela fue apoderado para auditar los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por el Consejo Nacional Electoral. La Misión de determinación de los hechos sobre este país alerta sobre la falta de independencia e imparcialidad de ambas instituciones”, escribió en X.

Los magistrados del TSJ se han colocado en el centro de la polémica en Venezuela Getty Images

“Absoluta lealtad” y amenazas

Tras la sentencia, el Ejército venezolano declaró “lealtad absoluta” al presidente Nicolás Maduro.

”Ratificamos la absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro Comandante en Jefe, reelecto por el Poder Popular, legítimamente proclamado por el Poder Electoral y ahora ratificado por el máximo Tribunal de Justicia del país, para el próximo período presidencial”, se lee en un comunicado firmado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en el que se subraya que el Ejército es “siempre leal a la Constitución y a la ley”.

Por su parte, Maduro calificó la sentencia como “contundente e histórica”.

En directo en la televisión estatal, Maduro dijo que era necesario “el respeto absoluto a los poderes públicos, al derecho a la paz, a la soberanía nacional y a la justicia” y señaló la necesidad de una reforma electoral que excluya a quienes no acepten la ley.

“Estoy de acuerdo a la propuesta que ha surgido en la Asamblea Nacional de hacer una reforma de todas las leyes electorales y que no puedan participar en procesos electorales aquellos que desconozcan las leyes, los poderes públicos, la Constitución y pretendan imponer un régimen fascista”, sentenció.

Dirigiéndose al candidato de la coalición opositora, Edmundo González Urrutia, el presidente venezolano, dijo: “Mírame a los ojos, cobarde, ¿adónde estás cobarde? Te reto a que salgas a la calle y des la cara por este país. Criminal, asesino, terrorista. Te reto a salir de la cueva”.

ÚLTIMA HORA | Maduro reta a Edmundo González: "Míreme a los ojos, cobarde. ¿Dónde está metido usted, cobarde?".



"Lo reto a que nos veamos en las calles y le dé la cara a este país. Criminal, asesino, terrorista. A que salga de la cueva" https://t.co/16TlSmWoDj pic.twitter.com/WaPJMHW38o — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 23, 2024

Maduro amenazó entonces con que “habrá justicia severa” y que “esta vez no habrá perdón para criminales y terroristas”.

Por su parte, uno de los máximos representantes de la “línea dura” del chavismo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, advirtió que quienes no acepten la sentencia del TSJ serán perseguidos sin piedad, en otra amenaza para la oposición.

“Si quieren entrar en el juego democrático, lo primero que tienen que hacer es aceptar esta sentencia”, dijo Rodríguez.

Para el titular del Parlamento venezolano, “quienes no acaten esta sentencia, están en desacato y no podrán inscribirse en las listas de diputados. No podrán presentarse a las elecciones locales de gobiernos regionales y alcaldías”, previstas para 2025, porque “esta nueva ley de partidos no lo permitirá”.

“Este parlamento debe promulgar una ley para las próximas elecciones. Un fascista no puede ser candidato a ningún cargo electivo”, concluyó Rodríguez.

Agencias AP, AFP y ANSA

LA NACION