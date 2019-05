Arrastrado por una grúa: la insólita detención del número dos de Juan Guaidó

La policía política del chavismo arrestó anoche a Edgar Zambrano Fuente: EFE - Crédito: Miguel Gutiérrez

CARACAS.- "Fuimos sorprendidos por el Sebin, al negarnos salir de nuestro vehículo, utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al Helicoide". Así, con esta frase escrita en las redes sociales y a las apuradas desde su vehículo, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, contó la forma insólita en la que ayer fue detenido por agentes de inteligencia del chavismo en las cercanías de la sede de su partido político. Como el funcionario se negó a abandonar el auto ante el pedido de los agentes, los oficiales engancharon el auto en una grúa, lo levantaron y lo acarrearon.

Pese a la brutalidad del método, el número dos del presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional Constituyente, celebró la medida. En la televisión estatal, contó que el opositor había sido detenido, arengó el grito de la gente para festejar la noticia y dijo: "Edgar Zambrano fue detenido. Es uno de los jefes principales del golpe. Bueno, el tipo está detenido. Les voy a decir un cuento para que vean cómo es la derecha: son machos, son unos tipos machos, machos".

A continuación, el chavista detalló al estilo de broma el paso a paso del arresto: "Lo para la comisión, tun tun, de ahí llamó y mandó mensajes diciendo 'me tienen rodeado' o no sé qué cosa y se encerró en el carro, creyendo que el Sebin se iba a comer ese cuento. 'De aquí no me muevo', dijo. Bueno, ¡le metieron una grúa!", según lo publicado por la cadena CNN. Luego, agregó: "Tendrán que pagar ante la Justicia el golpe que dieron el 30 de abril".

En los últimos días, el máximo tribunal de Venezuela acusó a Zambrano y otros nueve diputados de cometer los delitos de conspiración, rebelión y traición a la patria durante una movilización de la oposición que buscaba la salida de Maduro.

La respuesta de Guaidó

"Con estas acciones, la usurpación pretende afectar a la única institución democrática legitimada por el voto popular. Y el compañero Zambrano cuenta con un elemento sagrado que el usurpador no conoce: el apoyo del pueblo", escribió el presidente encargado reconocido por más de 50 naciones, Juan Guaidó, en su cuenta de Twitter.

Asimismo, agregó que si en Miraflores creen que con la persecución le quitan la libertad a algunos, van a demostrar en las calles que cada secuestrado, cada perseguido y cada asesinado se traduce en nuevas razones para sacarlos del poder.

"Intentan desintegrar el poder que representa a todos los venezolanos, pero no lo van a lograr", añadió el opositor, que no forma parte de los inculpados pero que fue despojado de su inmunidad el 2 de abril por "usurpar" funciones de Maduro, tras proclamarse presidente encargado en enero, una vez que declarara ilegítima la reelección del líder socialista.

La semana pasada, Guaidó hizo un llamado a las fuerzas armadas para que desconozcan a Maduro, acompañado de legisladores, algunos militares y cientos de manifestantes. En un video publicado en redes sociales y en el que se lo veía junto al exalcalde y preso político liberado por militares en disidencia, Leopoldo López, anunció el comienzo del fin del chavismo y pidió al pueblo que tomara las calles.

El gobierno de Maduro calificó la movilización ocurrida frente a una base militar como un intento de golpe de Estado.

Zambrano, a la izquierda de Guaidó Crédito: Twitter

Reacción internacional

La administración de Donald Trump exigió liberar a Zambrano y calificó ando de "arbitraria" su detención. "Si no es liberado de inmediato, consecuencias", señaló en un mensaje publicado en la cuenta en Twitter de la cerrada embajada estadounidense en Caracas, que sigue operativa aunque el personal diplomático de Washington en Venezuela abandonó el país después de que Maduro rompiera relaciones en febrero pasado.

Por su parte la Unión Europea pidió hoy también la "liberación inmediata" del funcionario en tanto considera que se trata de "otra flagrante violación de la Constitución del país". Asimismo, Argentina, Colombia, Chile y Perú rechazaron el arresto.

En redes sociales, el canciller Jorge Faurie escribió: "Reclamamos se garantice la integridad física y la libertad de movimiento del diputado Edgar Zambrano que en este momento se encuentra bajo asedio del SEBIN".

