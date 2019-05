El presidente de Estados Unidos habló sobre la crisis en el país caribeño Crédito: DPA

WASHINGTON.- Anoche, en el segundo día de la fase final de la "Operación Libertad" anunciada por el opositor Juan Guaidó para sacar al bolivariano Nicolás Maduro del poder en Venezuela, horas después de que su secretario de Estado, Mike Pompeo, declarara que el gobierno de Estados Unidos está preparado para intervenir militarmente en el país caribeño, Donald Trump se alineó a los dichos y ejerció aún más presión.

En una entrevista telefónica con la cadena Fox, el republicano dijo: "La gente está muriendo. No hay comida, no hay agua. Tenemos muchas opciones sobre la mesa, estamos viendo qué pasa, es un lio increíble". Consultado sobre cuáles son esas medidas posibles, agregó: "Algunas opciones no las quiero ni imaginar, son bastante duras".

Trump así dejó en claro hasta dónde es capaz de llegar en caso de, a su entender, ser necesario. "Tenemos que ver qué sucede. Maduro no quiere aceptar la ayuda, la gente se está muriendo de hambre, las calles están muy peligrosas para todos. No vimos escenas como estas en muchos años. Este país era uno de los más ricos del mundo".

Además, el presidente estadounidense remarcó que su par bolivariano "está perdiendo el control". "Maduro es un jugador duro y sigue allí", añadió.

Los comentarios de Trump llegaron tras los de Pompeo, quien declaró ayer: ""El presidente ha sido claro como el cristal e increíblemente consistente. Una acción militar es posible. De ser necesario, eso es lo que Estados Unidos hará". Asimismo, el jefe de la diplomacia estadounidense aseveró: "Preferiríamos una transición pacífica del poder, con la salida de (el presidente Nicolás) Maduro y la celebración de nuevas elecciones". Sin embargo, aclaró que si llega el momento -un momento que, según dijo, tendrán que definir cuál es- de tomar la decisión de intervenir militarmente, Trump "está listo para hacerlo, si es lo que se necesita".

La respuesta de Maduro

Nicolás Maduro, ante militares: "Soldados de la patria, ha llegado la hora de combatir" Crédito: HO / Presidency/JHONN ZERPA / AFP

Horas después de las declaraciones que llegaron desde Washington, el bolivariano se mostró firme. En un mensaje retransmitido a todo el país, en una de las bases militares más importantes, ante miles de soldados, dijo: ""Ha llegado la hora de combatir y dar el ejemplo al mundo y decir que en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional consecuente, leal y cohesionada, derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a Washington".

Vestido con ropas militares y rodeado de autoridades y soldados anunció para hoy una "Marcha Militar junto a los siempre dignos y leales oficiales de nuestras fuerzas armadas". "Sí, estamos en un combate, máxima moral en ese combate para desarmar a cualquier traidor, a cualquier golpista", aseveró.

Desde el martes a la madrugada, cuando el líder de la oposición y presidente encargado Juan Guaidó llamó a los venezolanos a salir a las calles para dar comienzo a la fase final de la "Operación Libertad", en todo el país se registraron manifestaciones a favor y en contra de Maduro. Además, se registraron enfrentamiento por lo que hay decenas de heridos, de detenidos y al menos dos civiles muertes en manos de las fuerzas chavistas.

Guaidó encabezó una de las concentraciones opositoras en Caracas

