¿Cuándo termina la DANA en España? La persistencia de un temporal que ha sorprendido a los expertos

MADRID.- La delegación valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha dado por concluido este lunes el azote de la mortífera DANA en la región, salvajemente golpeada y con 210 muertos cuantificados hasta el momento. “Benvolguts conciutadans; valencians. Podem donar per finalitzada la crisi meteorològica. Ja només queda avís groc actiu en el nord de Castelló” (“queridos conciudadanos valencianos. Podemos dar por finalizada la crisis meteorológica. Ya solo queda aviso amarillo activo [el mínimo] en el norte de Castellón”), anunciaba en su cuenta de X.

04/11 18:06 #AEMET informa de que ya no hay avisos vigentes en C. Valenciana https://t.co/QWTgswZZNc — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) November 4, 2024

El jefe de climatología de la Aemet en la Comunitat, José Ángel Núñez, lo matizado después a EL PAÍS que “va a seguir el tiempo variable, con alguna lluvia, pero ya nada adverso. A esta hora [las diez de la mañana] no hay ningún aviso activo en la provincia de Valencia [zona cero del temporal] para los tres próximos días, incluido hoy”. Rubén del Campo, portavoz de Aemet, ha advertido también que “podría haber algún chubasco más en el norte de Castellón, pero en principio no deberían ser de gran intensidad”. “Hay avisos amarillos hasta las 18.00. En la zona cero no es descartable algún chaparrón, pero no debe haber problemas ya″, ha tranquilizado.

¿Y qué pasa en el resto de España? Este lunes, además del aviso rojo en Barcelona que ha habido entre las 10.45 y las 14.00, cuatro comunidades siguen bajo aviso, que a estas horas es naranja o riesgo importante, el segundo nivel de una escala de tres, en áreas de Cataluña (Barcelona y Tarragona) mientras que es amarillo, el mínimo, en Aragón (Pirineo oscense) y Extremadura (Cáceres), además de en la Comunidad Valenciana (Castellón). En lo que va de día, se han recogido 150 litros por metro cuadrado en el aeropuerto de Barcelona, 110 en Tarragona y 59 en Sitges (Barcelona). De los 10 acumulados de agua más altos, solo uno se ha registrado fuera de Cataluña: 35 en La Pobla de Benifassà-Fredes (Castellón).

¿No se acaba nunca esta DANA? “Ya termina”, sentencia sobre la una de la tarde de este lunes Del Campo. “Esta mañana seguíamos todavía con lluvias fuertes, por lo que se ha activado en Barcelona el aviso rojo en el litoral, donde los 150 litros se han recogido en cuatro horas y donde las lluvias pueden seguir. Esos 150 litros son la cuarta parte de lo que llueve en todo el año en apenas cuatro horas”, contextualiza Del Campo. El martes, aún quedan flecos de inestabilidad, con avisos amarillos en Aragón, Cataluña, Extremadura, pero la situación ya estará casi normalizada.

Otra tormenta

Ese día, “podrá haber algunos chubascos tormentosos en puntos de Cataluña, en el torno del sistema Ibérico y Pirineos, en general de poca importancia”. Sin embargo, continúa el portavoz de la Aemet, el tiempo será “estable ya en el área del Levante peninsular -Almería, Murcia y Comunidad Valenciana- y en Baleares, sin lluvias”. En el oeste de la Península, en cambio, “será un día lluvioso, especialmente en el oeste de Galicia y en el norte de Extremadura”, pero esta situación nada tiene que ver con la DANA: se trata de un frente atlántico asociado a una borrasca que en origen fue la tormenta subtropical Patty, aunque cuando llegue a España “habrá perdido sus características tropicales y será una borrasca normal”.

Voluntarios caminan entre el lodo para colaborar en las tareas de limpieza tras las inundaciones que arrasaron Massanassa, a las afueras de Valencia, el 2 de noviembre de 2024. (AP Foto/Alberto Saiz) Alberto Saiz - AP

El resto de la semana “es posible que no se acabe del todo la inestabilidad en el Mediterráneo”, matiza el portavoz de la Aemet. “A partir del miércoles, vuelve a haber chubascos tormentosos en Baleares y otros puntos del área mediterránea, sobre todo en la costa de Cataluña tanto el miércoles como el jueves y, en menor medida, el fin de semana”, señala. Algún chubasco “puede ser localmente intenso”, pero “nada que ver con los que hemos visto” a lo largo de estos siete días de infierno. Así, a pesar de estos chaparrones aislados, se espera que la DANA se vaya disipando al fin y que en el conjunto de España se pueda dar por muerta el miércoles, día en el que de momento no hay ningún aviso meteorológico activo.

La agencia emitió un aviso especial el domingo 27 a causa de la DANA en el que se detallaba que iba a terminar el jueves y, sin embargo, va a durar cinco días más. En los siete días que van de furia, la Aemet ha lanzado ocho avisos rojos, muchos de ellos por fenómenos ya observados y no previstos con antelación y tres de ellos desde el domingo, cuando se suponía que la DANA ya tenía que aflojar. Así, hubo rojo el martes en Valencia y Málaga, el miércoles en Cádiz, el jueves, en Castellón, el viernes en Huelva, el domingo en Almería y en Valencia y es lunes en Barcelona.

Muchos de los muertos viajaban en auto y se vieron sorprendidos por la riada

Tanto la fuerza como la persistencia de esta tempestad está sorprendiendo a los meteorólogos, que hablan ya de una DANA atípica o de una nueva generación de DANAs, dopadas por el cambio climático. “Es una DANA extraordinaria en cuanto a su duración y también en cuanto a la intensidad de las lluvias y es comparable a la de 1982, que supuso la rotura de la presa de Tous”, afirma Del Campo, que añade que de momento no se puede avanzar más en las conclusiones, ya que el episodio no ha concluido. “Estudiaremos con más detalle y de manera técnica por qué ha sido una situación tan duradera y tan adversa”, promete el experto.

A falta de las conclusiones de la Aemet, un primer análisis rápido de atribución del World Weather Attribution (WWA) publicado el jueves ya atribuyó esta DANA al cambio climático, que hizo un 12% más intensas y el doble de probables sus lluvias, extremo que reafirma ahora un segundo estudio elaborado por un equipo de científicos de ClimaMeter, proyecto de investigación financiado por la Unión Europea y el Centro Nacional de Investigación Científica francés. Este informe recoge que ha estado causada por “por unas condiciones meteorológicas muy excepcionales” al no haber en los registros históricos “ningún acontecimiento que reúna las características de este evento” y que las DANAs son hasta un 15% más húmedas en la costa mediterránea de España en el clima actual que en el pasado. Además, el Mediterráneo está casi 4° más cálido, lo que favorece la formación de tormentas.

Una imagen tomada el 31 de octubre de 2024 muestra una carretera destruida y campos inundados tras las inundaciones repentinas en Utiel, en la región de Valencia, este de España. WAFAA ESSALHI - AFP

Y una vez que el fenómeno está a punto de concluir, el miedo a que se pueda volver a repetir a corto plazo está encima de la mesa. ¿Se prevén más DANAs? “No lo sabemos, no podemos predecir el tiempo con precisión a más de una semana vista”, admite Del Campo. Pero el combustible que ha alimentado a esta DANA, un Mediterráneo cocido, sigue ahí.

“El mar más cálido por sí solo no implica que vaya a haber lluvias torrenciales. Tendrían que formarse DANAs en la atmósfera, posicionarse en la ubicación más favorable para que generasen la inestabilidad suficiente y confluir otros factores como la llegada de vientos muy húmedos desde el mar o el océano. Tendrían que encajar todas las piezas del puzle, como por desgracia encajaron en la situación” vivida el martes pasado en la provincia de Valencia, concluye el meteorólogo.

