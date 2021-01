Filas de autos y controles en el centro de vacunación de Marlins Park, en Miami Fuente: AP

MIAMI.- El presidente norteamericano, Joe Biden , anunció el jueves que aquellas personas que ingresen a los Estados Unidos tendrán que hacer cuarentena . La orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca, sin embargo, trajo más dudas que certezas . La medida establece que a partir del 26 de enero aquellos viajeros que vuelen a Estados Unidos deberán presentar un test PCR negativo, orden que ya había emitido el expresidente Donald Trump . Pero el documento marca también una cuarentena para aquellos viajeros que ingresen al país. ¿Es para todos? ¿Es obligatoria? ¿Qué impacto podría tener en los principales destinos turísticos, como el estado de Florida?

"Sabemos con seguridad que a partir del 26 de enero los pasajeros deben presentar el PCR negativo o test de antígeno. En cuanto a la cuarentena, creo que hay ruido en la comunicación. Interpretamos que es sugerida y no un mandato, pero hay una confusión en todos los niveles. Hay que esperar que se defina bien el marco regulatorio", señaló Duncan Paterson, Senior Manager de ventas para Sudamérica de American Airlines, compañía que ofrece un vuelo diario entre Miami y Buenos Aires.

Desde Aerolíneas Argentinas, Marcelo Bottini, Director Regional de Norte y Centroamérica, confirma que no hay una orden de cuarentena obligatoria. "Si hoy tengo que contestar digo que no es mandatoria. La fuente principal son los mismos norteamericanos, Delta, American, United. Si miras las websites de esas aerolíneas no hablan de cuarentena obligatoria. Es algo recomendado. Lo mismo dice la página del CDC (Centro de Control de Enfermedades), que recomienda autoaislarse siete días. En principio no hemos recibido ninguna notificación al respecto, puede ser que de aquí a un minuto cambie. Aún no salió la normativa final", explica. Aerolíneas tiene seis vuelos semanales a Miami, la mitad de frecuencias que el año pasado en esta época.

Tanto desde American como Aerolíneas afirman no haber tenido cancelaciones por parte de turistas viajando a Estados Unidos. "Es muy pronto aún. Ante la incertidumbre la gente se queda quieta, solo hubo quienes adelantaron el vuelo dos o tres días para anticiparse al 26 de enero que se exige el test", agregó Paterson.

La orden de Biden dice que además de ordenar el uso de máscaras en medios de transporte y test negativo, se le da la facultad a los organismos del estado a "implementar medidas de salud públicas alternativas y suficientemente protectoras, como pruebas, autocuarentena y autoaislamiento a la llegada, para los viajeros que ingresan a Estados Unidos desde países donde las pruebas de Covid-19 son inaccesibles".

De confirmarse una cuarentena obligatoria, la medida lastimará a la ya golpeada industria turística de Florida, aunque no en la misma forma que en épocas normales.

Desde el comienzo de la pandemia, Florida se ha enfocado en fomentar el turismo de cabotaje. Según cifras del Greater Miami Convention and Visitors Bureau, entidad que promociona la ciudad como destino turístico, el flujo de visitantes en Miami en 2020 terminó un 36% abajo con respecto a 2019. Mientras el turista norteamericano se achicó al 55% con respecto al 2019, solo llegó un 33% de turistas extranjeros respecto al año previo.

Visit Orlando, la organización oficial de marketing turístico de dicha ciudad, que lidera los rankings de visitantes en todo el país, dijo a LA NACION que el nuevo requisito de prueba Covid-19 del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) proporciona una capa adicional de seguridad para los viajeros internacionales que llegan a Estados Unidos. Sin embargo, aseguraron no tener información respecto a la obligatoriedad de una cuarentena.

"Nuestros viajeros internacionales tienden a planificar con meses de anticipación, por lo que deberían poder adaptarse a este nuevo requisito [test de Covid-19] como parte de su proceso de planificación", aseguraron.

Caída brusca

En un año tradicional, el mercado internacional representa el 9% de los visitantes de Disney y alrededores. "Para 2020, las llegadas internacionales al aeropuerto de Orlando disminuyeron alrededor del 75% en lo que va del año [hasta octubre]. Si bien se prevé que los viajes nacionales cobren impulso a partir del verano de 2021, suponiendo un despliegue exitoso de la vacuna, el mercado internacional será uno de los segmentos posteriores en recuperarse debido a las restricciones de viaje internacionales. Se espera una recuperación total para 2023", comentan desde la entidad.

Para los pequeños comerciantes, una cuarentena obligatoria achicaría más el ya debilitado mercado. "El turismo de por sí ahora es poco. Fort Lauderdale trabaja mucho con los pasajeros de los cruceros. Pero ahora no hay cruceros, no hay gente de Europa, no habrá spring break para que los chicos no se trasladen y se reúnan. Esto termina de golpear a los que hemos sobrevivido", dice Flavio Di Mare, que tiene un restaurante, Argentino Las Olas, sobre el centro comercial de Fort Lauderdale.

Para Darwin Costas, que ofrece departamentos en alquiler sobre la playa para turistas, la medida no afectaría demasiado sus cuentas. "La ocupación está al 75% de otros años. Antes, alquilaba los departamentos a argentinos, brasileños y colombianos. Tuve que enfocarme en el norteamericano. El turismo internacional hoy representa el 20% de mi negocio. Lógicamente un cierre de fronteras, o una cuarentena obligatoria impactaría en mi negocio, pero no tanto como fue al principio de la pandemia".

Vacunas solo para residentes

Por otra parte, el secretario de Salud de Florida, Scott Rivkees, anunció que el estado comenzará a exigir una prueba de residencia a aquellos que califiquen para recibir la vacuna Covid-19. Por ahora, solo califican los trabajadores de la salud y los mayores de 65 años. La medida se da después de la polémica que se desató por las personas que aprovecharon para vacunarse en el estado pese a no ser residentes.

Quienes quieran vacunarse y no tengan el documento de identidad de Florida, podrían presentar dos pruebas de residencia como ser título de propiedad o contrato de alquiler, una factura de luz o agua de los últimos dos meses, o una carta de una entidad bancaria, municipio o estado dirigida al domicilio del aplicante. La medida rige solo para aquellas personas que no se han dado la primera dosis.

El gobernador Ron De Santis negó en un principio que hubiera turistas que ingresaran a vacunarse. Pero el jueves, en una conferencia de prensa, fue tajante. "No permitiremos el turismo de vacunación", dijo. Sin embargo, aseguró que aquellos residentes temporarios que llegan a pasar el invierno, y suelen ser mayores de 65 años, pueden vacunarse, presentando algunos de los requisitos mencionados.

El plan de inoculación en Florida es exponencial. A mitad de diciembre, solo cinco hospitales tenían vacunas. Hoy, más de 1,3 millones de personas han recibido las dosis, de las cuales un millón son mayores de 65 años. Además de abrir nuevos centros en parques públicos, todas las semanas se suman entre dos y cinco condados que comienzan a ofrecer sus vacunas gratuitamente en los supermercados Publix.

