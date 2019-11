De El fin de la historia de Fukuyama al fin de la excepción chilena

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de noviembre de 2019

SANTIAGO.- Sebastián Piñera tenía razón al presentar a Chile como una excepción en un contexto de inestabilidad regional y global. El 18 de octubre, sin embargo, Chile se sumó a la larga lista de países que viven un momento populista, en el sentido académico del término: un pueblo que denuncia y se manifiesta contra una elite que percibe como corrupta y abusiva. Esa es la nueva normalidad en la región y en el mundo. Chile seguía fiel a la teoría de Fukuyama de 1992 sobre el fin de la historia y el triunfo de la democracia y el libre mercado. Pero acaba de entrar en el siglo XXI.

Por supuesto, la tesis del momento populista no excluye otras claves interpretativas de un fenómeno que aún está en desarrollo. Hay que dudar de los diagnósticos concluyentes, sobre todo si nos falta perspectiva y distancia. Pero hay muchos elementos que se conjugan para darles sustento. La furia se combustionó a partir del alza en la tarifa del transporte público y se explicó más tarde como un malestar extendido por el encarecimiento de los servicios básicos y del costo de vida en general.

En Chile, sabemos, todo se paga. Sin embargo, las dificultades para llegar a fin de mes y las exigencias que impone una sociedad de consumo se ligaron, en el discurso de las últimas semanas, a la convicción de que hay una clase dirigente que flota en sus privilegios, estruja a la población en su exclusivo beneficio, y nunca responde por sus pecados de la misma manera que lo hace la clase trabajadora.

El momento también parece populista en su rechazo transversal a la dirigencia política. No hay banderas de partidos y los pocos congresistas que se han aparecido por las marchas corren peligro de ser linchados. El populismo prescinde de las instituciones mediadoras del conflicto político. El líder busca conectarse con la voluntad del pueblo sin intermediarios ni representantes. Aunque de este movimiento no ha surgido (aún) ningún caudillo, el rechazo a todas las instituciones de intermediación es patente en el ánimo colectivo. El momento también parece populista en tanto simplifica problemas complejos. Se multiplican las voces que consideran que las soluciones son sencillas y que las razones por las cuales no se procesan las demandas del movimiento social es la mezquindad o la pura mala voluntad.

Nadie quiere ser el aguafiestas que recuerda las restricciones presupuestarias. Aunque puede ser la oportunidad para plasmar las bases de un nuevo acuerdo político y rehabilitar la legitimidad del sistema, se ha presentado el camino de la asamblea constituyente como el remedio a los males de la patria.

Chile acaba de cancelar la organización de la COP25 y los más felices son los extremos del espectro político. El dirigente de derecha José Antonio Kast dice que estas cumbres de liberales y burócratas son innecesarias y desvían la atención de las verdaderas necesidades de la gente. Por su parte, el Partido Comunista afirmó que la cancelación de la COP25 era un triunfo del pueblo movilizado.

El golpe lo acusa la democracia liberal, formalista y representativa. El populismo aparece como el síntoma de sus limitaciones, deficiencias y promesas incumplidas. Con todas las complejidades, un denominador común subyace a sus demandas: la percepción de asimetría y subordinación ante un establishment que dice gobernar por todos, pero concentra glotonamente los beneficios. Es un sentimiento que lleva tiempo instalándose en el mundo a partir de la ralentización de la economía. Chile recién se pone al día.

El autor es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez