La familia real británica se junta siempre en el mismo lugar, mientras otros varían y algunos ni siquiera se juntan

La realeza también festeja la Navidad como el resto de los que compartimos humanidad. En el caso de los nobles, instalan árboles de ensueño y tienen la costumbre de enviar felicidades con una foto de la familia. Es una linda práctica, deberíamos implementarla. Los royals se reúnen en Nochebuena con sus seres queridos y con todas sus miserias más vulnerables. Con el paso del tiempo, han generado una serie de tradiciones para festejar lo que sea que las personas celebramos en Navidad.

Inglaterra

En algunos casos, al parecer, las tradiciones son más importantes que las personas. Este año, la reina Isabel II se instaló en Sandrigham, la residencia donde los Windsor celebran las fiestas, mucho antes de que le dieran el alta a su esposo Felipe, de 98 años, que estaba internado en Londres hasta hoy a la mañana. Los invitados suelen llegar el 24 a la noche para ya estar instalados antes de la Nochebuena.

Una de las tradiciones parecidas a las nuestras es que ellos también abren los regalos el 24, pero no a la medianoche, sino justo después de tomar el five oclock tea para que todos se vayan a dormir temprano y estén despiertos para la misa de Navidad del 25 a la mañana. Después vuelven juntos para almorzar y luego la reina descansa antes de dar el tradicional mensaje navideño por televisión. Felipe no será el único ausente de las celebraciones: Harry y Meghan con su bebé Archie pasarán la Navidad en Canadá, alejados de la prensa británica.

España

La casa de los reyes, el palacio de la Zarzuela, es siempre el lugar elegido por la familia real para festejar la Navidad. Junto con el discurso televisado en el que el rey Felipe expresa sus buenos deseos al pueblo español, también se distribuyen tarjetas de felicitación con una foto de la familia. La elegida para 2019 fue captada en octubre en Asturias, un día de lluvia, con la familia real asomada a un balcón con los pilotos puestos.

Las comidas son privadas y familiares a diferencia de la época de Juan Carlos en las que se ofrecían grandes banquetes para muchos invitados. Se sabe que se sirve cordero, lechón asado y el infaltable turrón. Las infantas deben esperar hasta la mañana del 25 para abrir los regalos.

Este año quizás haya expectativa por los invitados a la cena del 24. La hermana de la princesa, Telma Ortiz, está de novia con un súper abogado que podría acompañarla y cruzarse con Iñaki Urdangarín, quien consiguió salir de la cárcel por unos días para estar con su esposa la infanta Cristina.

Suecia

Una visita a la iglesia Crédito: The Royal House of Sweden

La Navidad para la familia real sueca comienza el 23 de diciembre cuando se festeja el cumpleaños de la reina Silvia. Ya desde semanas anteriores, los miembros de la familia real participan de un estricto calendario de eventos de adviento. El aniversario del nacimiento de Silvia se celebra con una misa y un concierto en el castillo de Drottningholm. La diferencia este 2019 es que la princesa Magdalena no estará presente por primera vez para la ocasión, sino que pasará las fiestas en Miami junto a su marido y sus tres hijos.

La Navidad comienza a las 12 del mediodía del 24 que es el horario en el que se inician los encuentros familiares. A las tres de la tarde, la televisión sueca emite desde hace más de treinta años la película de Disney de los años cincuenta "El pato Donald y sus amigos te desean una feliz Navidad". Para la cena de Nochebuena, el rey Carlos Gustavo cocina para la familia y se espera a las doce la llegada de Santa Claus, especialmente, los niños de la casa: Estelle y Oscar, los hijos de Victoria y Daniel, y Alexander y Gabriel, los hijos del príncipe Carlos Felipe y Sofía de Suecia, aunque este año no se encuentren con sus primos Leonor, Nicolás y Adriana.

Hacia el atardecer, el rey Carlos Gustavo da un discurso de felicidades a todo el país a través de la televisión. Con este evento se da por terminada la Navidad sueca.

Mónaco

Este año el tradicional acto del Árbol de Navidad fue realizado en la oficina de la Cruz Roja de Mónaco, donde Alberto y Charlene han repartido bolsas con regalos a niños pequeños. Se trata de un evento de caridad creado por Grace Kelly en 1950. En distintas ocasiones, han concurrido otros miembros de la familia además de los príncipes.

La mañana del 25, la familia asiste a la misa por Navidad para luego regresar al mediodía y seguir disfrutando de los banquetes.

Holanda

El peculiar saludo de la familia real holandesa para Navidad Crédito: Koninklijk

Las tarjetas de felicitación con fotos de la familia son un clásico de los royals europeos. También lo hacen Máxima, Guillermo y sus tres hijas. La casa real de Holanda es una de las que más intriga genera acerca de sus planes navideños. No envían mensajes oficiales ni informan nada acerca de sus movimientos. Desde que Guillermo se casó con Máxima, la fecha se reparte entre el invierno holandés y el verano argentino en la finca La Angostura en la Patagonia.

Una tradición que muchos esperan es la presencia de Máxima en una gala musical navideña que se emite en Nochebuena en la televisión pública holandesa. El programa se graba a mediados de mes.

A esta altura de los acontecimientos, estimamos que Máxima y su familia han decidido pasar la Navidad en Holanda para acompañar a la princesa Beatriz después de la muerte de su hermana Cristina el pasado verano del hemisferio norte.

Bélgica

El rey Felipe y su familia Crédito: monarchie.be

Para los royals belgas, la Navidad comienza con la tradicional foto que se hacen a sus hijos junto a un enorme abeto del Castillo Real de Laeken en ocasión de un concierto de villancicos, que se hace el 23 a la noche. Como el resto de sus colegas europeos, el rey Felipe emite un mensaje de felicitaciones a través de la televisión.

Noruega

La foto oficial de la casa real de Noruega Crédito: royalcourt.no

Desde hace varios años que el rey Harald y la reina Sonia pasan las Navidades solos en Oslo sin la compañía del príncipe heredero Haakon y la princesa Mette-Marit y sus hijos. La costumbre de los príncipes y sus hijos es celebrar las fiestas en una cabaña ubicada en las montañas de Noruega.

Dinamarca

Después de la polémica sobre las fotos de la caza de renos con la reina Margarita y los príncipes Federico y Mary, Dinamarca se escandalizó debido a la imagen que se hizo la familia para felicitar al pueblo por la Navidad: en la foto posteada en las redes sociales de la casa real se ve a los príncipes y a sus hijos en un establo custodiados por dos caballos blancos.

La familia no tiene tradiciones respecto de la Navidad. Tan sólo se instalan para festejar en el Palacio de Aarhus, como los vienen haciendo desde 1972, año en el que Margarita accedió a la corona.