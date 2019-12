Papa Noel saluda desde su casa en Finlandia Fuente: AFP - Crédito: Jonathan NACKSTRAND

24 de diciembre de 2019 • 11:41

Las formas de recibir la Navidad en diferentes partes del mundo es variada y, en muchos casos, originales.

Por ejemplo, cada 24 de diciembre, los visitantes extranjeros invaden la Laponia finlandesa, como un ejército de sombras que se desplaza por la nieve, entre cafés y tiendas, bajo la brillante luz azulada de los abetos.

Venidos de Europa y Asia, son cientos de miles, en parejas o en familia, los que convergen en esta inmensa tundra con la esperanza de encontrarse con el "verdadero" Papá Noel, ver una aurora boreal, o encarar el frío a bordo de un trineo.

Estos son algunos de los festejos más llamativos a nivel global.

Los buzos rusos

Los buzos en Crimea llevaron las celebraciones festivas hasta el fondo del mar con una fiesta de disfraces alrededor de un árbol de Navidad completamente decorado en el fondo del mar.

El árbol de Navidad en el mar 00:52

Video

"El árbol de Navidad es de plástico, es fuerte, por lo que no se desarmará. Las bolas son de plástico, no son frágiles y no dejan nada debajo del agua y están firmemente adheridas, por lo que no dejamos nada detrás de nosotros el agua después de que nos hayamos ido, lo mismo ocurre con el oropel. Debe tener pesas en la parte inferior para evitar que el árbol flote y mantener nuestro mar limpio ".

El elfo volador

Un hombre se disfrazó de elfo e ingresó a un túnel de viento para divertir a un grupo de chicos en España.

El elfo volador de España 01:06

Video

La estampida que casi acaba con Papá Noel

El momento de la avalancha en un Shopping en Australia 00:31

Video

Al menos cinco personas resultaron heridas durante un evento navideño en un shopping de Westfield Parramatta en Sídney, Australia.

Ocurrió cuando cientos de compradores se lanzaron para atrapar globos que caían de lo alto del edificio y que contenían tarjetas regalo y vales de descuento. Por suerte, se salvó Papá Noel.