TEHERÁN (AFP).- A dos días de la muerte del general iraní Qasem Soleimani, asesinado el viernes en un ataque de Estados Unidos en Bagdad, el asesor militar del líder supremo de Irán dijo que la respuesta de su país será sin duda "contra sitios militares".

En una entrevista exclusiva con la cadena de noticias CNN, Hossein Dehghan, asesor militar del ayatollah Ali Khamenei afirmó: "La respuesta seguramente será militar y contra sitios militares". Asimismo, el exministro de Defensa advirtió: "Permítanme decirles una cosa: nuestro liderazgo ha anunciado oficialmente que nunca buscamos ni buscaremos la guerra. Fue Estados Unidos quien inició la guerra. Por lo tanto, debería aceptar las reacciones apropiadas a sus acciones".

Tras ello, el militar habló del posible contraataque y aseguró: " Lo único que puede terminar este período de guerra es que los estadounidenses reciban un golpe igual al golpe que han infligido. Después no deberían buscar un nuevo ciclo".

El asesor militar de Ali Khamenei dijo que EE.UU. "debería aceptar las reacciones apropiadas a sus acciones" Crédito: DPA

Además, al ser consultado sobre las reacciones del presidente Donald Trump en Twitter, donde amenazó con atacar a Irán "muy pronto y muy duro", Dehghan describió los mensajes como "ridículos y absurdos". "No conoce el derecho internacional. Tampoco reconoce las resoluciones de la ONU. Básicamente es un verdadero gángster y un jugador. No es un político, no tiene estabilidad mental", agregó.

Y cuando se le preguntó qué pasaría si Trump llevara a cabo su amenaza, Dehghan afirmó: "Seguro que ningún personal militar estadounidense, ningún centro político estadounidense, ninguna base militar estadounidense, ningún buque estadounidense estará a salvo".

Las declaraciones del asesor militan van en el mismo tono que lo pronunciado por el presidente iraní, Hassan Rouhani, quien ayer dijo el sábado que Estados Unidos cometió un "grave error" al matar al comandante iraní Qasem Soleimani.

Sigue el funeral

Miles de personas salieron hoy a las calles para el homenaje nacional al general Soleimani. Colocado sobre el techo de un camión adornado con flores y cubierto con una lona con el domo de la mezquita de la Roca de Jerusalén, el féretro del militar pasó lentamente entre la multitud que se dio cita en Ahwaz, sudoeste iraní.

Tras las ceremonias que tuvieron lugar ayer en Irak, está previsto que el homenaje nacional continúe en Teherán, Mashhad (noreste) y Qom (centro) hasta el entierro el martes en su ciudad natal Kerman (sudeste).

Reunida en la plaza Mollavi y varias calles alrededor, la multitud agitó banderas rojas (color de la sangre de los "mártires"), verdes (color del islam) y blancas acompañadas de frases religiosas, así como retratos del general que comandaba la fuerza Al Quds, unidad de élite de los Guardianes de la Revolución a cargo de las operaciones exteriores de la República Islámica.

Hombres y mujeres lloraban y se golpeaban el pecho al ritmo de una entonación chiita que repetía "Has cumplido tu sueño, has encontrado al imán Husein. ¡Oh! Has cumplido tu sueño". Nieto de Mahoma, el imán Husein es una de las figuras santas más veneradas del chiismo, y los fieles suelen referirse a él como el "Señor de los mártires".

Soleimani, jefe de Al Quds y arquitecto de la estrategia iraní en Oriente Medio, fue asesinado durante un ataque aéreo estadounidense cerca del aeropuerto internacional de Bagdad. La muerte del general, que Irán prometió vengar, conmocionó a la República Islámica y suscita temores de una nueva guerra en Oriente Medio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que ordenó de manera personal el asesinato del general, anunció el sábado que su país tiene en el punto de mira a 52 sitios en Irán y que los atacará "muy pronto y muy duro" si la República Islámica actúa contra personal o bienes estadounidenses.

El pedido de Francisco

El Papa hizo hoy un llamado para mantener "el diálogo y el autocontrol", a raíz de las tensiones en Medio Oriente, aunque no citó ningún país en concreto, tras la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro en el Vaticano.

" En numerosas regiones del mundo se siente una atmósfera terrible de tensión", declaró Francisco, saliéndose del texto del discurso distribuido antes, en lo que pareció una alusión a las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

" La guerra solo trae la muerte y la destrucción. Invito a todas las partes a mantener encendida la llama del diálogo y del autocontrol y prevenir las hostilidades", agregó.