Después del triunfo en el referéndum, Lacalle Pou apuesta a más reformas

MONTEVIDEO.– El día posterior al pronunciamiento de los uruguayos en las urnas sobre las reformas propulsadas por el gobierno, hubo menos análisis del resultado que de ponerse a pensar en el futuro. El presidente Luis Lacalle Pou tiene en su despacho del undécimo piso de la Casa de Gobierno –la Torre Ejecutiva– un gran pizarrón giratorio que muestra el mapa de planes de acción en diversas áreas.

“Ahora, la reforma de la educación y la de seguridad social; ahora, ejecutar los planes de infraestructura y de vivienda”: así respondieron en el gobierno uruguayo ante la consulta sobre cómo sería el tiempo posterior al referéndum del domingo, cuando en una votación reñida fue ratificada la ley de reformas que la oposición había impugnado.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se toma una selfie con un simpatizante en un colegio electoral durante un referéndum sobre la remoción de algunos de los artículos de la Ley de Urgente Consideración, conocida como LUC, en Montevideo, Uruguay, el domingo 27 de marzo de 2022 Matilde Campodonico - AP

Como si tomara de referencia el consejo que José Ortega y Gasset les dio a los argentinos en 1939, Lacalle Pou transmite a los suyos la decisión de apurar la marcha: “¡A las cosas, a las cosas!”.

Una vez más envió un mensaje a los países vecinos: así como está, el Mercosur no sirve de mucho y hay que salir a buscar acuerdos comerciales por el resto del mundo.

En la madrugada de hoy, la Corte Electoral concluyó el escrutinio primario del referéndum sobre la LUC (ley de urgente consideración), que era la base de las reformas en seguridad, educación, relaciones laborales y otros temas.

El escrutinio primario dio 1.087.557 votos para el no a la derogación, 1.065.001 votos para el sí, 28.747 votos en blanco (que se sumaban al no) y 81.817 votos anulados. Además, hubo 36.080 observados que se abrirán esta semana, pero no cambian el resultado.

Con votos válidos y sin tomar en cuenta los observados, el rechazo a la ley tuvo 48,8% y para triunfar precisaba 50% más uno. Al no superar la mitad de los votos, el paquete de leyes quedó ratificado.

“Ahora hay que apretar el acelerador para cumplir con las promesas electorales en la mitad del tiempo”, dijo el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés, principal operador político en el Parlamento.

El Poder Ejecutivo trabaja en la redacción de una reforma jubilatoria como nunca se hizo en Uruguay, que comprende todos los sistemas previsionales: industria, comercio, servicios, rurales, estatales, notarios, bancarios, profesionales universitarios, militares y policías.

“Un grupo muy importante político y técnico” trabaja en el tema para “avanzar” en lo que está comprometido y “con las mayorías más amplias posibles”, dijo Lacalle Pou luego de asegurarse la victoria electoral del domingo.

Ese equipo está llevando a cabo la articulación de un proyecto de ley que fue aprobado por un comité de expertos que trabajó durante varios meses en diagnóstico y propuestas. Ahí estuvieron representados todos los partidos políticos y delegados de sindicatos de trabajadores, gremios de jubilados y de cámaras empresariales.

La base de esa reforma fue aprobada en mayoría y con el voto en contra de los tres delegados del Frente Amplio, y los representantes de sindicatos y pasivos.

Lacalle Pou aseguró continuidad a la reforma de la educación que está en proceso y fijó eso como prioridad: “Veníamos con un rezago educativo, y la pandemia complejizó esta situación”.

En otro tema que el presidente uruguayo quiere pisar el acelerador es la política comercial y subrayó la “vocación de apertura al mundo” que tiene Uruguay. Dijo que eso se da mientras se pertenece “a un bloque que tiene que entender que tenemos que abrirnos al mundo y que a veces es demasiado proteccionista”.

Respuesta a la votación

Por el lado de la oposición del Frente Amplio, que impulsaba la revocación del paquete de leyes, algunos de sus dirigentes transmitieron angustia por la derrota y otros destacaron que la alta votación los mantiene como el partido político más grande del país. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, hizo una lectura positiva del resultado del esfuerzo de la campaña y marcó distancia con los que hacen la comparación con el panorama argentino de “grieta” política. “Acá no hay un país dividido, sino un solo país” en el que “hay personas que opinan distinto y eso no puede ser un pecado”, dijo Pereira. “No genera brecha ni grieta”.

El expresidente Julio María Sanguinetti, líder del Partido Colorado, que está aliado con los blancos en el gobierno, opinó que “el país está separado en su demografía electoral en dos grandes espacios” y no ve eso como un problema: “Lo malo es cuando los países se fragmentan, como es el caso de Chile o Perú, y la gobernabilidad se hace casi imposible”.

Los sindicatos, reunidos en una única central (PIT-CNT), destacan el esfuerzo realizado para la recolección de firmas en medio de una pandemia y transmiten al gobierno que no habrá tregua, sino que mantendrán planes de lucha gremial contra proyectos que consideran “neoliberales”. Y ya anuncian resistencia a la reforma previsional.

“Seguimos con las mismas ganas, con una coalición que ha ofrecido firmeza en la diversidad; me parece que, una vez más, para el mundo, Uruguay va a las urnas, decide y sigue adelante como república”, dijo Lacalle Pou, esperanzado en su segunda generación de reformas.