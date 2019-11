Detrás de las pistas que apunten a un nuevo golpe de Estado Islámico

Furia asesina en el Puente de Londres Fuente: AFP - Crédito: Daniel Sorabji

Su enorme aparato de propaganda por la web había sido blanco de un operativo de Europol

NUEVA YORK.- ¿Estuvo Estado Islámico (EI) detrás de alguno de los ataques de ayer? Es la pregunta que muchos se hacían anoche, especialmente porque serían los primeros golpes en territorio europeo desde la muerte de su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, en un operativo norteamericano.

En su cuenta de Twitter, la especialista de The New York Times en terrorismo, Rukmini Callimachi, desestimó que el hecho de que el agresor de Londres usara un chaleco explosivo falso demuestre que no se trató de un ataque terrorista.

De hecho, la especialista explicó que EI ya ha usado esta misma técnica y ha compartido consejos en internet para fabricar chalecos falsos. La experta dijo que en muchos otros ataques de EI los atacantes usaron chalecos falsos, como en el ataque al Puente de Londres de 2017, en el atentado en Barcelona del mismo año y en otros tantos golpes en Francia.

"¿Cuál es el propósito de un chaleco falso? Simplemente provocar un suicidio por la policía. En la jerga de EI, esto asegura que el atacante sea martirizado. Además, más pragmáticamente, significa que es menos probable que sea atrapado, lo que a su vez hace que sea más difícil que entregue información sobre la red a la que pertenece", explicó Callimachi en su cuenta de Twitter.

"La Policía Metropolitana de Londres lo calificó como un acto terrorista, pero todavía es temprano para ver cómo evoluciona y nueva información puede aparecer", agregó.

La experta aclaró que la falta de una adjudicación de EI puede deberse a que días atrás Europol atacó la plataforma de propaganda online del grupo. "Sin su plataforma usual, EI puede encontrar la forma de reivindicarlo, pero puede tardar más tiempo", concluyó Callimachi.

De hecho, el lunes pasado se informó que el canal de propaganda de EI, Amaq, fue objeto de una operación internacional encabezada por la Justicia belga y coordinada por Europol para torpedear su actividad en internet. Llevada a cabo entre el 21 y el 24 de noviembre, la ofensiva logró cerrar 26.000 cuentas y servidores utilizados por los terroristas para difundir sus ataques y hacer llamamientos en favor de la jihad.

"EI lo intentará de nuevo, pero en este momento no está presente en buena parte de la red", afirmó el lunes con optimismo Eric van der Sypt, vocero de la Fiscalía Federal belga al darse a conocer la operación.

Estado Islámico utiliza Amaq como si fuera una agencia de noticias y lanza sus mensajes a través de Telegram, la plataforma de mensajería encriptada, y también Twitter. Europol ha colaborado con nueve de las mayores plataformas de internet -entre ellas, Google, Twitter, Instagram y Telegram- para frenar la propaganda jihadista.

