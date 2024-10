Diosdado Cabello dijo que solicitará al Gobierno que la oposición no pueda presentarse en futuras elecciones

Escuchar

El ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que le solicitará al Gobierno, como dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que se incorpore en la reforma electoral con la que intenta avanzar el Ejecutivo, que la oposición no pueda presentarse en futuras elecciones. “Q ue se revise todo” , planteó.

Los comentarios de Cabello fueron realizados durante la emisión del programa oficialista Con el mazo dando. Allí el funcionario chavista hizo una comparación con lo que ocurriría en cualquier deporte si los jugadores no obedecieran las decisiones del árbitro. “¿Qué me harían? Que no pueda participar más”, reflexionó.

“Digo yo, inocentemente: si estoy en una liga de béisbol y, desde que comienza el juego, protesto con los árbitros, los empujo, los insulto, y luego voy a otro juego y hago lo mismo. ¿Qué me harían? Que no pueda participar más en esa liga. Entonces, si uno tiene un historial de cantar fraude y nunca presentar pruebas ni reconocer los resultados electorales que emite el árbitro, ¿hasta cuándo se le favorece?”, sostuvo Cabello.

En ese sentido, consideró que la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo Gonzáles Urrutia, “solo porque quieren acabar con el adversario, con la ‘plaga chavista’”. Es por eso que señaló: “Seguramente, en las próximas elecciones y en la reforma de la ley, debe haber algo sobre eso. Digo yo”.

“ Como dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, voy a pedir que se revise todo en cuanto a la votación: quién puede participar y quién no. Si alguien pidió una invasión contra su país, ¿puede ser candidato? ¡No, por Dios! En otro país ya estaría preso ”, manifestó.

Reforma electoral en Venezuela

Las declaraciones del ministro del Interior, que se convirtió en el último tiempo en una de las personas con mayor poder en la cabeza de la dictadura de Nicolás Madura, llegan al mismo tiempo en que el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, adelantó que todas las leyes electorales del país serán reformadas con miras a prohibir la participación en futuras elecciones de “fascistas”, término empleado usualmente por el oficialismo para referirse a sus adversarios.

“Anuncio nuestra iniciativa para que sean revisadas todas las leyes electorales aprobadas por la Asamblea Nacional”, dijo Rodríguez. En la revisión entrará un paquete de leyes como la Ley Orgánica de Partidos Políticos y manifestaciones públicas; la Ley Orgánica de procesos electorales y la Ley del Poder Electoral.

Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, a la derecha, habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al centro, y al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela Ariana Cubillos - AP

Que “todas esas leyes tengan el fin último de cuidar, proteger la política, sí, pero principalmente cuidar y proteger a la población venezolana y a nuestro territorio, no puede haber un político que pida invasiones, ¡No!”, afirmó Rodríguez.

La proclamación del presidente izquierdista Nicolás Maduro para un tercer período consecutivo en los comicios del 28 de julio -que la oposición denunció como un fraude- desató una crisis poselectoral con protestas que dejaron 27 muertos, unos 200 heridos y al menos 2400 detenidos, 164 de ellos menores de edad.

La reelección de Maduro ha sido desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, que han pedido la publicación del escrutinio detallado.

El jefe parlamentario aludió durante su intervención al exdiplomático Edmundo González Urrutia, rival de Maduro en los comicios, exiliado en España desde el pasado 8 de septiembre, cuya victoria reivindica la oposición.

La líder opositora María Corina Machado ondea la bandera venezolana durante una manifestación para protestar contra los resultados oficiales que declararon a Nicolás Maduro como ganador en las elecciones presidenciales de julio en Caracas, Venezuela Cristian Hernandez - AP

La idea es “señalar con claridad que si quieres guerra vete para la guerra, si quieres guerra dale, pero no seas tan cobarde para declarar la guerra desde bajo de la cama de una embajada y después hacerte el loco (desentenderse)”, lanzó Rodríguez.

Rodríguez señaló, por ejemplo, que no deberían participar en futuros comicios quienes hayan desconocido los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista.

El jefe parlamentario además, nombró “una comisión especial” que él mismo presidirá para convocar “a todos los partidos políticos que participaron en la pasada elección del 28 de julio del año 2024″ para que asistan el jueves a la Asamblea Nacional para “iniciar un diálogo político”. “Nuestra aspiración debe ser que nunca más un ladrón, un tránsfuga, un apátrida, un violento, un fascista vuelva a ser candidato absolutamente a ningún cargo de elección popular en Venezuela, nunca más”, zanjó el poderoso dirigente.

Con información de AFP.

LA NACION

