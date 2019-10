Donald Trump instruyó a todas las dependencias federales para que cancelen las suscripciones a los medios que lo critican Fuente: AFP

En un capítulo más de su disputa con los medios más influyentes de su país, el presidente de EE.UU Donald Trump canceló las suscripciones de la Casa Blanca a los diarios The New York Times y The Washington Post y ordenó que todas las dependencias oficiales sigan su ejemplo, informaron fuentes oficiales.

"No renovar suscripciones en todas las agencias federales será un ahorro significativo de costos, ahorraremos cientos de miles de dólares de los contribuyentes", dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.

Además, funcionarios gubernamentales informaron que no recibirán más en la Casa Blanca ejemplares de estos medios. Según informa El País, la Casa Blanca "es un cliente importante para la prensa. Cada madrugada llegan a sus puertas copias de USA Today, The Wall Street Journal, The Financial Times, The Washington Post y The New York Times, aunque la lectura favorita de Trump es The New York Post".

The New York Times es el medio global con mayor cantidad de suscriptores digitales

Trump adelantó su decisión en una entrevista con Fox News: "Ya ni siquiera lo queremos (al Times) en la Casa Blanca. Probablemente vamos a terminar (la suscripción) y la del The Washington Post. Son noticias falsas".

Trump tiene una guerra cuerpo a cuerpo contra la prensa norteamericana. En junio pasado, escribió en su cuenta de Twitter que una nota publicada por The New York Times representaba "un virtual acto de traición". Y uno de los accionistas principales del diario, A. G. Sulzberger, lo cruzó en una columna de opinión en The Wall Street Journal: "el nuevo ataque cruzaba una línea muy peligrosa dentro de la campaña del presidente contra la prensa libre e independiente".

Como informó ayer The Wall Street Journal, no son públicas las cifras de cuántos suscriptores tienen el Post y el Times en las dependencias oficiales norteamericanos, aunque todos los empleados federales acceden de manera gratuita a las suscripciones digitales con sus mails gubernamentales.