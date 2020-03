Donald Trump y el coronavirus: "No me toco la cara desde hace semanas"

Trump bromeó sobre el coronavirus Fuente: Reuters - Crédito: Leah Millis

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que lleva semanas sin tocarse la cara como precaución ante el nuevo brote de coronavirus y que es algo que "echa de menos".

"No me he tocado la cara desde hace semanas", aseguró el republicano en tono de broma en la Casa Blanca. "Han pasado semanas. Lo echo de menos".

Así lo subrayó durante una reunión sobre el coronavirus con los directivos de las principales aerolíneas del país, entre ellas Southwest, United, American y JetBlue.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. han recomendado a los ciudadanos no tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca, como medida preventiva para evitar el contagio del virus.

Mientras tanto, California declaró el estado de emergencia por el brote de coronavirus, mientras continúan con las pruebas a bordo de un crucero Princess que se ha relacionado con dos casos de la enfermedad en ese estado de la costa oeste. La primera muerte en California relacionada con el coronavirus se confirmó el miércoles.

Los líderes del Congreso acordaron ayer un paquete de financiación de emergencia de 8 mil millones de dólares para ayudar a combatir el coronavirus, que ahora pasó a manos de la Cámara.

El virus ahora se está propagando más rápidamente fuera de China, donde comenzó la epidemia, advierten los especialistas.