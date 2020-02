Donald Trump en su discurso del Estado de la Unión Fuente: Archivo - Crédito: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de febrero de 2020 • 22:25

Washington (AFP).- Donald Trump despidió al segundo funcionario del gobierno que testificó en la investigación que derivó en el juicio político en su contra, al retirar al embajador ante la Unión Europea, Gordon Sonland. Días atrás, había removido de su cargo al teniente coronel Alexander Vindman.

"Me informaron que el presidente tiene intención de retirarme de forma inmediata como embajador de Estados Unidos en la Unión Europea", dijo Sondland en un comunicado obtenido por The New York Times.

Su salida se conoció horas después de que el teniente coronel Alexander Vindman, quien se desempeñaba en el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, fuera removido de su posición, lo que su abogado calificó como un acto de venganza por parte del presidente.

"Se le pidió a Vindman que se fuera por decir la verdad", dijo el defensor David Pressman. Horas antes, el mandatario estadounidense había dicho que quería que Vindman se fuera.

Como este oficial del ejército estadounidense, Sondland fue despedido tras participar en las audiencias que llevaron al impeachment a Trump, finalmente absuelto el miércoles en el Senado.

En la investigación, Sonland había dicho que Trump retuvo casi 400 millones de dólares en asistencia militar a Ucrania para presionar al líder de ese país, Volodymyr Zelensky, a que investigara a su rival político Joe Biden.

Vindman, que fue director de Asuntos Europeos en el Consejo de Seguridad Nacional, fue testigo de la llamada del 25 de julio de Trump a su par ucraniano, en la que el norteamericano le pidió su intervención. En su testimonio, consideró "inapropiado" el proceder de Trump.