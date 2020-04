Donald Trump Fuente: Reuters - Crédito: Joshua Roberts

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de abril de 2020 • 21:44

A pesar de los reparos de los especialistas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , respaldó nuevamamente el uso de la hidroxicloroquina en el tratamiento contra el nuevo coronavirus . "No tenemos tiempo que perder. No tenemos ni dos horas", sostuvo durante su discurso en la Casa Blanca.

Más allá del desabastecimiento de esta droga que se evidenció la semana pasada en el país norteamericano, sin contar todavía con el aval científico, Trump volvió a alentar su uso, aunque aclaró que no debería ser utilizada por personas que sufran cardiopatías. "Hay buenos indicios, tenemos una posible curación. No quiero esperar un año y medio para descubrirlo. Es una droga fuerte, pero no mata a la gente. ¿Qué hay que perder?", señaló Trump.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos dijo que se encontraba "esperanzado y seguro" de que el primer ministro británico Boris Johnson , quien fue hospitalizado para realizarse más pruebas después de dar positivo de coronavirus, se recuperaría del virus.

"Es amigo mío, es un gran caballero, un gran líder. Lo llevaron al hospital hoy pero estoy esperanzado y seguro de que estará bien", dijo Trump en la Casa Blanca. Y, agregó: "Es un hombre fuerte, una persona fuerte".

En tanto, Trump expresó hoy su esperanza en que Estados Unidos esté viviendo una "estabilización" de la crisis en algunos "puntos calientes", citando el descenso de muertes en Nueva York. "Vemos una luz al final del túnel. Están pasando cosas", concluyó al respecto.

Agencias AP y Reuters