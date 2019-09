Más presión sobre Trump: revelan la denuncia del informante sobre su charla con el presidente de Ucrania Fuente: AFP

WASHINGTON (AP).- A dos días de que se formalizara el pedido de impeachment contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió a la luz la denuncia que dio origen al escándalo: la de uno de los empleados del servicio de inteligencia que deben escuchar las conversaciones telefónicas del mandatario. El informante anónimo alertó que el mandatario solicitó "injerencia" extranjera en la charla con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y que luego funcionarios de la Casa Blanca quisieron eliminar los registros de esa llamada.

Fue esta persona quien disparó la alerta sobre la conversación que mantuvo el 25 de julio Trump con su par ucraniano, en la que habría pedido que su gobierno se pusiera a disposición para investigar al hijo de Joe Biden, el exvicepresidente de Barack Obama que se perfila como su contrincante en las elecciones del año que viene.

Trump quería que investigaran si Hunter Biden, quien en abril de 2014 fue designado miembro del directorio de una empresa energética ucraniana, buscó ganar influencia dentro de la administración de Obama, algo que podría entenderse como corrupción. A cambio de conseguir información sobre el caso, probablemente para usarla a su favor en las elecciones del año próximo, Trump dijo que "atendería los pedidos" del presidente de Ucrania. Los demócratas sospechan que hablaba de una ayuda de 400 millones de dólares para defensa.

Pero la jugada puede resultar en un nuevo problema para Trump, debido a que su pedido a Zelensky podría derivar en un juicio político por ilegal. La revelación de la denuncia hecha por el empleado de la Casa Blanca, cuyo nombre se desconoce, podría ser prueba de esto.

" Los funcionarios de la Casa Blanca me dijeron que fueron 'instruidos' por abogados para eliminar la transcripción electrónica del sistema informático en el que normalmente se almacenan para su coordinación, finalización y distribución a los funcionarios a nivel de gabinete", se lee en su declaración según lo publicado por la cadena CNN.

Asimismo, de acuerdo con la denuncia, la persona alegó que esta no fue la primera vez que se intentó bloquear una llamada del presidente, que ya otras transcripciones habían sido habrían sido intervenidas por razones políticas. Y agregó que la llamada Trump-Zelensky fue trasladada a un sistema informático administrado por la Dirección de Programas de Inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional.

"Según los funcionarios con los que hablé, esta 'no es la primera vez' que bajo esta administración se coloca una transcripción presidencial en este sistema a nivel de palabra clave con el único fin de dar protección política", se lee.

Además el denunciante asegura que la llamada entre el presidente y el ucraniano no se restringió desde un primer momento porque " se esperaba que fuera de 'rutina'" y confirma que fueron varios los funcionarios que estuvieron presentes durante la misma y otros tantos se enteraron de ella por la transcripción.

Ante el Parlamento

El director interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, habla por primera vez sobre la denuncia del informante secreto, luego de que varios legisladores demócratas que leyeron el documento afirmaran que es "profundamente perturbador".

"Quiero decir una vez más que creo que este caso es único y sin precedentes", dijo ante los demócratas en la Cámara de Representantes, que esperan explique por qué se el informante se abstuvo de entregar la queja al Congreso durante semanas. Posteriormente, el funcionario comparecerá a puertas cerradas con el panel de inteligencia del Senado.

Los miembros de las comisiones de inteligencia de ambas cámaras recibieron el informe ayer, después de que en un principio Maguire había determinado que no podían verlo.

La mayoría de los republicanos no habló ni defendió al presidente, pero uno de ellos dijo que le preocupaba lo que había leído. "Los republicanos no deben apresurarse a ponerse a la defensiva y decir que no hay nada cuando obviamente ahí hay mucho que es problemático", dijo el senador Ben Sasse, miembro de la Comisión de Inteligencia y quien ya criticó en otras oportunidades a Trump.

Mientras tanto, el presidente, una vez más, utilizó Twitter para descargarse y afirmó: "Los demócratas están tratando de destruir al Partido Republicano y todo lo que representa. Juntos, juegan su juego y luchan contra los republicanos duros ¡Nuestro país está en juego!".