El pedido de impeachment: la transcripción del diálogo compromete más a Trump

WASHINGTON.- La Casa Blanca publicó hoy la transcripción de la llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y dio más razones a la oposición para no darse por vencida en su intento por llevar al republicano a un juicio político. El documento confirma que el mandatario pidió a líder que investigara a Joe Biden.

Luego de la polémica desatada por la charla entre ambos políticos, y que el mismo Trump negara las acusaciones en su contra por presionar al ucraniano para que perjudicara a quien se perfila para ser su rival en las elecciones de 2020 (Biden, quien fue vice de Barack Obama), hoy el documento revelado muestra que Trump le dijo a su homólogo que trabajara con el fiscal general de los EE.UU. para investigar la conducta del precandidato presidencial demócrata.

De acuerdo con lo publicado por el diario The Washington Post, el presidente estadounidense incluso ofreció reunirse con el líder extranjero. "Me gustaría que el fiscal los llamara y me gustaría que llegaran al fondo", dice Trump, según la transcripción.

En esa llamada, que tuvo lugar el 25 de junio, lo que el republicano parece buscar es que el gobierno de Ucrania investigue al hijo de Biden, quien en abril de 2014 fue designado miembro remunerado del directorio de una empresa energética cuyo fundador era aliado político del entonces presidente Viktor Yanukovich, lo que causó preocupación entre los grupos anticorrupción por la posibilidad de que buscara ganar influencia dentro de la administración de Obama.

El llamado comienza con Trump felicitando a Zelensky por su victoria electoral, pero luego el presidente hace este pedido para que indague a sus rivales políticos y respalde una aparente teoría de la conspiración. "Se habla mucho sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo el procesamiento y mucha gente quiere averiguarlo, así que cualquier cosa que pueda hacer con el fiscal sería genial. Biden estuvo alardeando de que detuvo el procesamiento así que si pudieras averiguarlo. Me parece horrible", dice Trump.

A esto Zelensky respondió que su candidato para el trabajo de fiscal "examinará la situación, específicamente a la compañía que mencionó en este tema".

La transcripción, de acuerdo con la práctica habitual de la Casa Blanca, es un memorándum de una conversación telefónica y no es un relato literal de la conversación. El texto refleja las notas y recuerdos de los funcionarios en la Sala de Situación. Por ello un apartado advierte que una serie de factores "pueden afectar la precisión del registro, incluidas las malas conexiones de telecomunicaciones y las variaciones en el acento".

El impeachment

Ayer la oposición demócrata consiguió lo que no pudo a meses de la asunción de Trump: abrir un procedimiento de juicio político contra el republicano. Tras no contar con el apoyo necesario por el Rusiagate, la sospecha de que el presidente buscó la ayuda del gobierno ucraniano para perjudicar a su eventual contrincante en las elecciones del próximo año sí lo hizo.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, anunció la creación de una comisión para el impeachment y dijo: "Hoy anuncio que la Cámara de Representantes inicia de manera oficial una investigación de juicio político".

El rechazo

Zelenski negó haber recibido presiones de su homólogo estadounidense para investigar al expresidente y candidato presidencial Joe Biden y aseguró: " Nadie puede presionarme puesto que soy el presidente de un país independiente".

"La única persona que puede presionarme es mi hijo de seis años", añadió en tono jocoso, explicando que se reunirá con el presidente Trump por primera vez hoy, al margen de la Asamblea General de la ONU.

