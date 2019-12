Ayer la Cámara de Representantes aprobó el proceso en su contra Crédito: Captura

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de diciembre de 2019 • 08:06

WASHINGTON (AP).- La palabra, con apenas variantes, se repite en las portadas de los diarios del país. En The Washington Post, The New York Times, USA Today, The Boston Globe, The Wall Street Journal y más. " Impeached". " Impeachment". También en las tapas de los periódicos del mundo.

Ayer la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó someter al presidente Donald Trump a juicio político y lo convirtió en el tercer mandatario en ser acusado formalmente, como destacan los principales medios estadounidenses a lo ancho y alto de sus portadas.

Ayer la Cámara de Representantes aprobó el proceso en su contra Crédito: Captura

La votación se realizó sobre el cargo de que el republicano, 45 presidente del país, abusó de su autoridad al pedirle a un gobierno extranjero que investigara a un oponente político de cara a las elecciones de 2020. Luego, una mayoría de la Cámara de Representantes aprobó un segundo cargo: el de obstrucción al Congreso en su investigación.

Ayer la Cámara de Representantes aprobó el proceso en su contra Crédito: Captura

Los artículos de juicio político, el equivalente político de un acta de acusación, pasarán a manos del Senado para un juicio. Si Trump es absuelto por la cámara alta, donde los republicanos son mayoría y como se prevé que suceda, tendría que postularse para la reelección llevando consigo la marca de juicio político en su presidencia.

Ayer la Cámara de Representantes aprobó el proceso en su contra Crédito: Captura

Se prevé que el juicio arranque en enero en el pleno del Senado, donde se necesita una votación de dos tercios para declarar culpable a Trump. Si bien los demócratas tuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes para someter a un juicio político a Trump, los republicanos controlan el Senado y se prevé que pocos, si es que alguno, se aparten de los planes de absolver al presidente.

Ayer la Cámara de Representantes aprobó el proceso en su contra Crédito: Captura