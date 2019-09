"Me complace anunciar que nombraré a Robert C. OBrien", tuiteó hoy el mandatario Fuente: AP

WASHINGTON.- Lo hizo con un tuit. Como es habitual en él. Esta mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a su nuevo asesor de Seguridad Nacional Robert O'Brien, hoy enviado especial presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado. El republicano anunció esta decisión tras confirmar hace unos días de manera abrupta, también en esa red social, que había solicitado la renuncia a John Bolton debido a sus "fuertes diferencias".

"Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O'Brien, que actualmente se desempeña como el exitoso enviado especial presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo asesor de Seguridad Nacional", tuiteó hoy el mandatario. "He trabajado mucho y duro con Robert. ¡Hará un gran trabajo!", agregó.

O'Brien tiene una larga historia en los círculos de política exterior de los republicanos. Ya figuraba entre los nombres publicados en los últimos días por los medios de comunicación estadounidenses, que se habían hecho eco de una lista corta dada por Trump y que incluía a candidatos de un perfil menos marcado ideológicamente y aparentemente más discreto.

Entre los últimos encargos que recibió, se encuentra el viaje a Estocolmo para seguir 'in situ' el juicio contra el rapero norteamericano ASAP Rocky.

Así O'Brien sustituirá en el cargo a Bolton, que la semana pasada abandonó la Administración tras los desencuentros con Trump en materia de política exterior, una tensa relación de un año y medio. El vínculo entre ambos estuvo marcado por los cortocircuitos y las diferencias -públicas y privadas- en torno de un abanico de conflictos abiertos de Washington en el mundo, desde los regímenes de Cuba y Venezuela, en América Latina, hasta la amenaza nuclear de Irán y Corea del Norte, y la interminable guerra en Afganistán, la más prolongada en la historia del país.

"Tuve fuertes diferencias con muchas de sus sugerencias, como otros en la administración, y por lo tanto le pedí la renuncia ", dijo el mandatario hace días al dar más detalles.

