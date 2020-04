El empresario brasileño José Luiz Felício Filho pasó 21 días en la Unidad de Ciudados Intensivos por coronavirus Crédito: Twitter

10 de abril de 2020 • 12:41

SAN PABLO.- "Dormí en un mundo, desperté en otro", dijo el empresario brasileño José Luiz Felício Filho al diario Folha de S. Paulo después de pasar 21 días en la Unidad de Ciudados Intensivos (UCI) en el hospital Ribeirânia, en Ribeirao Preto, a 300 kilómetros de San Pablo, en donde fue sometido a tratamiento por el nuevo coronavirus .

Cuando Felício Filho, presidente de las aerolíneas Voepass y MAP, ingresó al hospital con síntomas de coronavirus a principios de marzo, en Brasil había tan solo 34 casos y no se registraban muertes. Hoy, dos días después de su alta el miércoles, el país cuenta con 18.176 infectados y 957 decesos .

"Desperté en otro planeta desafortunadamente (...) Solo tengo flashes, pero casi nada. La última escena que recuerdo fue llegar al hospital. Luego solo lo que sucedió el domingo (5 de abril) cuando dejé la sedación", contó Felício, quien pasó la mayor parte del tiempo de internación intubado.

La odisea de Felício, que padece asma, comenzó la semana del 8 de marzo cuando viajó a San Pablo y Brasilia por trabajo, dos lugares que contaban con casos positivos de coronavirus para esa fecha. Cuando regresó a su hogar en Ribeirao Preto, se enfermó y fue al hospital pensando que estaba sufriendo un ataque de asma.

Sin embargo, cuando lo diagnosticaron le dijeron que posiblemente se trataba de coronavirus o H1N1. Para ese entonces el empresario presentaba fiebre e insuficiencia respiratoria .

Al momento, Ribeirao Preto no registraba ningún caso oficial de la enfermedad. Este miércoles, el ayuntamiento informó que la ciudad contaba con 122 casos positivos y cuatro muertes , una de las cuáles corresponde a un paciente de 76 años que falleció en el mismo hospital en el que Felício estuvo internado.

En total nueve personas fueron dadas de alta de ese hospital, entre las que se encuentra Felício, el caso más crítico entre los recuperados, según informó Folha de S. Paulo .

En un video publicado por el hospital, el doctor Marcelo Bonvento, quien dirige la UCI, festejó la recuperación del empresario y lo felicitó por haber luchado y vencido la enfermedad . Felício fue despedido por todos los médicos y enfermeros que lo cuidaron en su larga estadía con aplausos.

"Nuestro trabajo se repite todos los días. Pero es cuando vemos a un paciente dado de alta, recuperado, totalmente curado, que cambian nuestras vidas", dijo Bonvento en el video.

Como parte del tratamiento, Felício fue medicado con hidroxicloroquina , un medicamento decisivo para su recuperación según los médicos, informó Folha de S. Paulo .

La esposa del empresario y sus tres hijos también contrajeron el virus pero todos experimentaron síntomas mucho más leves, por lo que fueron atendidos en su casa hasta recuperarse por completo.

Felício dijo que está "100% recuperado" aunque se siente muy débil tras los 21 días de hospitalización . Ahora se encuentra en su casa haciendo sesiones de fisioterapia y podrá salir a la calle recién el día 16 de abril tras cumplir con el aislamiento de prevención.

"La enfermedad llega en silencio, y cuando la ves, ya te ha dominado. Tienes que creer en los médicos y en la ciencia. Después de ese valle oscuro en el que estaba, diría que todo está bien. Estas son cosas que no esperamos que nos sucedan. Y si suceden, uno pensaría que no va a ser tan serio. Por suerte Dios me hizo caer en las manos de un excelente equipo", señaló.

Las aerolíneas que preside Felício, con sede en Ribeirao Preto, han suspendido toda la actividad a raíz de la pandemia de coronavirus. El paro se anunció el 20 de marzo, cuando el empresario se encontraba en la UCI.