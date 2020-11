Dos cohetes lanzados desde la Franja de Gaza cayeron en Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu Fuente: AFP

15 de noviembre de 2020 • 02:57

Dos cohetes lanzados en la madrugada del domingo desde la Franja de Gaza cayeron en Israel, anunció el ejército israelí en un comunicado. Ante este escenario, vía Twitter, las fuerzas armadas de dicho país dijeron que están "preparadas para operar contra cualquier actividad terrorista".

"En respuesta, nuestras fuerzas acaban de atacar la infraestructura subterránea y los puestos militares de Hamas en Gaza", añadieron, y precisaron -además- que los cohetes cayeron en la zona central y sur de Israel.

Uno de ellos activó las sirenas de la ciudad costera de Ashdod, a una cuarentena de kilómetros del norte de la Franja de Gaza. "El sistema israelí de defensa antimisiles Cúpula de hierro lanzó interceptores de acuerdo a los procedimientos operativos habituales", indicó el comunicado del ejército.

Sin embargo, una portavoz militar precisó que el sistema antimisiles no interceptó ninguno de los dos cohetes. Según la prensa israelí, los cohetes cayeron en zonas no habitadas, una información no confirmada por esta fuente militar.

Con información de agencia AFP

