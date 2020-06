Los chicos, al estar tantas horas con un calor agobiante y en un espacio hermético, no pudieron sobrevivir

Un hombre quedó detenido después de que sus dos hijos murieran el sábado al dejarlos encerrados dentro de su camioneta durante cinco horas con una temperatura extrema de 32 grados. Los niños, al estar tantas horas en ese espacio hermético y con un calor agobiante, no pudieron sobrevivir.

Dustin Lee Dennis, de 31 años, ahora es acusado por asesinato de segundo grado después de que sus hijos, Teagan , de 4 años, y Ryan , de 3, fueron encontrados sin vida. Ocurrió en Oklahoma , en Estados Unidos.

Según los datos que difundió la policía, Dennis les dijo que condujo a una tienda alrededor del mediodía y, al regresar a su casa, se quedó dormido por unas cinco horas.

Después de despertarse, se dio cuenta de que no encontraba a los chicos, salió a buscarlos y los vio en la camioneta. Ante ese triste panorama, de inmediato llamó al 911 y una ambulancia los trasladó al hospital. Pese a todos los esfuerzos, los médicos dijeron que los niños ya habían llegado sin vida.

"Los niños no recibieron atención por casi cinco horas, durante el tiempo que estuvieron encerrados dentro del vehículo", dice el informe de la policía, según dio a conocer Daily Mail.

Este se basó en la grabación de un vecino que mostró que el padre bajó de la camioneta, la cerró y entro a la vivienda sin sacar a sus hijos.

Todavía nadie logró revelar cómo murieron los niños. La teoría más firme es que no pudieron tolerar las altas temperaturas del sábado. El hombre se encuentra esperando ir a juicio en una cárcel del condado de Tulsa con una fianza de 750.000 dólares.

"No puedo imaginar el mundo sin ellos"

El jueves, Dennis había escrito en su perfil de Facebook un posteo hablando del amor que le tenía a sus hijos. "A las 2 de la mañana, viendo a mis hijos dormir, no puedo creer que sean míos, los amo tanto y nadie en este mundo podría hacerme sentir tan amado como ellos. El otro día estaba tan deprimido porque los extrañaba y pensé en cuando sean adultos'', escribió pocos días antes de la tragedia.

"Si no tenés hijos, es posible que no entiendas esto, pero eso es lo más aterrador pero más increíble en lo que pensar, verlos convertirse en su propia persona y ver lo que experimentarán y lograrán. Espero que nuestro vínculo solo se fortalezca, espero que siempre quieran llamarme o verme solo para hablar o pedir consejo. No puedo imaginar este mundo sin ellos'', finalizó.