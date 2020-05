Coronavirus: Dramático incremento de los contagios en Rusia

Superó los 145.000 casos, los 1300 decesos y se convirtió en el país de la región donde el virus se propaga con mayor celeridad

MOSCÚ.- Mientras muchos países europeos empiezan a salir progresivamente del confinamiento, el avance del coronavirus en Rusia no cede y se convirtió en el país con el mayor número de contagios diarios en la región, al superar los 145.000 infectados y más de 1300 muertos.

Rusia reportó ayer 10.581 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, 52 menos que el récord que había alcanzado anteayer, cuando superó las 130.000 infecciones y se convirtió en el país europeo donde el virus progresa con mayor velocidad. Hasta el momento, Moscú confirmó 145.268 casos y 1356 muertos.

La situación de Rusia ya había empezado a preocupar el jueves, cuando se superó la barrera de los 1000 muertos y más de 100.000 casos de contagio confirmados. Ese mismo día, el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, anunció que dio positivo al test del nuevo coronavirus y que iba a entrar en confinamiento voluntario para proteger al resto del gobierno. También resultó contagiado el ministro de Construcción, Vladimir Yakushev.

La tasa de mortalidad en Rusia continúa siendo baja en comparación con países como Italia, España o Estados Unidos. Según las autoridades, esto se debe a que Moscú ordenó rápidamente el cierre de fronteras, realizó un buen número de tests y siguió los contactos que rodeaban a las personas infectadas.

Moscú, donde se concentra cerca de la mitad de los casos, es el epicentro de la pandemia en el país. Por eso, su alcalde, Sergei Sobianin, indicó que la "amenaza continúa creciendo" e instó a los ciudadanos a respetar el confinamiento.

Según cifras oficiales, Moscú tiene una población de 12,7 millones de personas, aunque el número real de habitantes sería superior. Sobianin explicó días atrás que Moscú incrementó su capacidad de realizar tests de diagnóstico y que logró "contener la propagación de la infección" debido al distanciamiento social, pero advirtió que la capital no superó el pico de la pandemia.

La semana pasada, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció un plan para organizar el levantamiento de las medidas de confinamiento de forma progresiva a partir del 12 de mayo, aunque reconoció que la situación seguía siendo "difícil".

Las autoridades comenzaron a levantar hospitales de campaña para contener a pacientes de coronavirus en Moscú, incluido uno en el parque VDNKh, un espacio muy apreciado por turistas y moscovitas. Pero con la llegada de la primavera a mucha gente le resulta complicado respetar el confinamiento.

Después de haber cerrado sus fronteras terrestres con China en febrero, Rusia constató durante varias semanas muy pocos casos, mientras la epidemia golpeaba con fuerza a Europa Occidental.

Pero desde mediados de marzo los contagios no dejaron de aumentar y el presidente Putin anunció un período sin actividad laboral durante todo abril, en el que los moscovitas solamente tenían permitido salir de sus hogares para pasear a sus perros, sacar la basura o ir al supermercado más cercano a su residencia. Esta medida se prolongó hasta el 11 de mayo.

