EE.UU. afirma que discute a "espaldas" de Maduro su salida

CARACAS.- Con los dos gobiernos enfrentados más que nunca, los presidentes de Estados Unidos y Venezuela confirmaron esta semana que existen conversaciones entre sus gobiernos. Pero solo ayer comenzó a revelarse de qué hablan exactamente los enviados de Donald Trump y Nicolás Maduro en este nuevo y desconocido canal de comunicación.

En medio de versiones contradictorias, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseguró que lo único que se discute en esas conversaciones "a espaldas de Maduro", que hasta el fin de semana se mantuvieron en secreto, es su salida del poder y la celebración de elecciones.

"Como el presidente declaró repetidamente, para terminar con el robo a los recursos del pueblo venezolano y la continua represión, Maduro debe irse", dijo Bolton en su cuenta de Twitter, y clausuró cualquier otra interpretación libre e interesada sobre los temas en discusión.

Trump y Maduro habían confirmado anteayer las versiones que revelaban la existencia de las conversaciones secretas, aunque no quedó claro qué temas se estaban poniendo sobre la mesa.

El contacto se habría establecido entre la gente de Trump y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en momentos en que allegados a Maduro estarían buscando garantías de que no serán enjuiciados por sus crímenes de lesa humanidad si ceden a las demandas de dejar el poder.

Trump señaló que su gobierno dialoga con "varios representantes" de Caracas, pero se negó a confirmar si la Casa Blanca mantiene contactos directos con Cabello. Horas más tarde, Maduro dijo que los contactos se establecieron "hace varios meses" y que las reuniones se celebraron en lugares secretos bajo su "autorización expresa".

Pero Maduro llevó agua para su molino al aclarar que está listo para reunirse con Trump para "normalizar las relaciones" entre los dos países, una versión más favorable que la supuesta estrategia de salida del poder y del país.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la meta es aumentar la presión sobre Caracas alimentando las disputas que en opinión de Estados Unidos podrían estar ocurriendo entre diferentes sectores del oficialismo.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela aumentaron desde principios de año, cuando Washington reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de la transición democrática, tras lo cual siguieron los mismos pasos unos 50 países.

A pesar de su amplio apoyo internacional, Guaidó no ha podido doblegar el poder de Maduro, en especial sobre el Ejército.

Michael Shifter, presidente del centro Diálogo Interamericano, señaló que la implicación de Estados Unidos podría ser clave para romper un bloqueo en la lucha entre el gobierno y la oposición que conduce Guaidó, aunque la Casa Blanca debería tener cuidado para no sobrepasar los delicados límites en juego. "Estados Unidos no solo tiene una oportunidad, sino también una responsabilidad, de usar la influencia que tiene para tratar de avanzar en la posición de la oposición y tratar de llegar a un acuerdo", señaló. "Se extralimita cuando se mueve en direcciones que claramente no están alineadas con lo que Guaidó respalda".

