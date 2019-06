EE.UU. denuncia una "escalada inaceptable" de Irán en el Golfo

Donald Trump y el secretario de Estado, Mike Pompeo, subieron el tono por la ola de ataques a barcos petroleros, que Washington atribuye a la república islámica Fuente: AP - Crédito: Evan Vucci

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ratificó ayer la acusación de su gobierno contra Irán por los ataques contra dos petroleros en la entrada del Golfo Pérsico, anteayer, en momentos de creciente confrontación entre los dos países.

Irán desestimó más temprano las incriminaciones de que estuviera detrás de los ataques y sugirió que podría bloquear el Estrecho de Ormuz, la principal ruta petrolera de la región, si debido al conflicto se frenaran sus exportaciones.

Dos petroleros, uno noruego y otro japonés, sufrieron ataques de origen desconocido mientras navegaban cerca del Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del mundo para el comercio de petróleo. Otros cuatro barcos, tres de ellos petroleros, padecieron ataques similares en mayo frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos, también atribuidos a Irán.

"Irán lo hizo", dijo Trump en declaraciones a la cadena Fox, después de que el Pentágono difundió imágenes de los ataques del jueves. En el video se ven tripulantes de lo que parece una embarcación de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de elite del gobierno iraní, cuando retiran "una bomba lapa sin explotar" del casco de uno de los buques.

"Vemos el barco, con una mina que no explotó y está firmada por Irán", dijo Trump. Y agregó que los Guardianes de la Revolución "no querían dejar ninguna prueba detrás de ellos".

"Irán es responsable de los ataques en el Golfo de Omán", afirmó por su parte el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, reforzando el mensaje de Trump, y denunció "una escalada inaceptable por parte de Irán".

La región sufre una escalada de la tensión entre Irán y Estados Unidos desde que, hace un año, la administración Trump decidió abandonar el acuerdo nuclear negociado entre Irán y seis potencias y restableció las sanciones económicas contra Teherán. Washington envió en mayo refuerzos militares a Medio Oriente para evitar, según alegó la Casa Blanca, ataques "inminentes" contra intereses estadounidenses.

Estados Unidos acusa al régimen iraní de tratar de perturbar el abastecimiento de petróleo a nivel mundial con el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 30% del crudo global transportado por vía marítima.

Los iraníes "no van a cerrar, no se cerrará, no se cerrará en mucho tiempo y lo saben. Ya les fue dicho en los términos más fuertes", advirtió Trump.

Del lado iraní, el canciller Mohammed Javad Zarif acusó a Estados Unidos de utilizar "la diplomacia del sabotaje", en tanto que la cadena oficial iraní en inglés dijo que los Guardianes de la Revolución habían sido "la fuerza más cercana a la escena del incidente" en Ormuz, y que Irán fue "el primero en ir allí para salvar a las tripulaciones".

Rusia, aliado de Irán, condenó "severamente" los ataques y pidió a Estados Unidos que no "saque conclusiones precipitadas", mientras que China apeló al "diálogo". Los aliados de Washington en la región condenaron también los ataques. Arabia Saudita mostró su "gran preocupación" y Emiratos Árabes Unidos denunciaron una "escalada peligrosa" en la región.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, insistió en la necesidad de una investigación de una "entidad independiente" para establecer responsabilidades. "Es muy importante saber la verdad. Es muy importante que se aclaren las responsabilidades", señaló.

El Front Altair, cargado de nafta, sufrió tres explosiones, que provocaron un incendio. La Armada iraní rescató a los 23 miembros de la tripulación y los transportó al puerto de Bandar Abbas antes de su repatriación, según Frontline, la compañía propietaria del barco.

El Kokuka Courageous, un barco gasífero, fue blanco de disparos, aunque su carga está intacta, según su operador japonés, Kokuka Sangyo. La Armada estadounidense rescató a los 21 tripulantes y los escoltó hasta el puerto de Khor Fakkan, en Emiratos Árabes Unidos. Según el propietario, la tripulación vio un "objeto volador" que apuntaba al petrolero. "Entonces hubo una explosión".

Agencias AFP, ANSA y Reuters