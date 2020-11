EE.UU.: después de los Obama, Melania Trump quiere su propio libro de memorias

Melania estaría sosteniendo conversaciones con grupos editoriales para publicar sus memorias, como ya lo hicieron Michelle y Barack Obama Fuente: AFP

NUEVA YORK.- En un furor de libros de memorias, después de los que sacaron Michelle Obama y, semanas atrás, el expresidente Barack Obama, pronto podría ser el turno de Melania Trump, la primera dama que en enero dejará la Casa Blanca.

De acuerdo con Page Six, la columna de chismes del influyente The New York Post, y retomado por Vanity Fair y otros medios estadounidenses, Melania estaría sosteniendo reuniones editoriales para sacar su propio libro.

La sola mención del dato dio lugar a sarcasmos y comparaciones desfavorables con Becoming, las memorias de Michelle Obama que fueron un best-seller internacional. Tras las elecciones del 3 de noviembre el exmandatario presentó a su vez A promised Land, el primer volumen de sus dos tomos de memorias.

"Melania se está reuniendo para escribir sus memorias", confiaron fuentes anónimas al diario neoyorquino. "Y el dinero recaudado sería suyo. Una oportunidad de ganar algo por sí misma", señalaron con ironía.

Donald Trump supuestamente alentó a su esposa en el proyecto que, según las fuentes, podría desatar un éxito de ventas, ya que el mercado de libros de Trump está en auge, más allá de que sean a favor o en contra.

El propio Trump, según el diario, podría obtener un contrato multimillonario por unas memorias de sus cuatro años en la Casa Blanca, una vez que termine su mandato.

"Me dijeron que su marido la está animando a escribir el libro. Además, a raíz de la traición de Stephanie Winston Wolkoff, tanto impresa como en audios secretos, la historia de Melania podría valer mucho dinero", dijo una fuente.

Wolkoff, durante años íntima amiga y asesora de Melania, con quien luego se peleó, publicó en septiembre pasado el libro "Melania y yo", donde dejó mal parada a la primera dama con duras críticas a sus actitudes desde el mismo día en que su marido ganó las presidenciales de 2016.

Tras la vergüenza de su publicación y las filtraciones de audios, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra Wolkoff, donde se la acusa de violar un acuerdo de confidencialidad firmado con el gobierno.

