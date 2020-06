Un agente de la policía en Seattle se une a los manifestantes Fuente: AFP

La muerte de George Floyd la semana pasada en Minneapolis puso el foco sobre la sistemática brutalidad policial en Estados Unidos , dirigida especialmente hacia las personas afroamericanas .

El video en el que se veía a Floyd inmóvil en el suelo mientras el agente Derek Chauvin presionaba su rodilla sobre el cuello hasta cortarle el suministro de oxígeno durante su arresto causó indignación en todo el mundo y desató una ola de protestas contra el racismo, que terminó en violentos enfrentamientos con la policía en muchas ciudades.

Sin embargo, en medio de los disturbios, ciertos escuadrones se unieron a los manifestantes , desafiando las órdenes de los gobernadores y del propio presidente Donald Trump de reprimir la protestas.

Varias fuerzas policiales bajaron sus escudos y cascos para expresar su solidaridad con quienes se pronuncian contra el racismo desenfrenado y contra la violencia, mientras que algunos también se arrodillaron ante los manifestantes y agacharon la cabeza para expresar sus disculpas .

Los oficiales del Departamento de Policía de Columbus se arrodillan y se unen a recitar The Lords Prayer con los manifestantes mientras marchan por North High Street, Ohio Fuente: AFP

En Flint, Michigan, los manifestantes instaron a los oficiales a ponerse de su lado y un sheriff local aceptó la oferta. "Estos policías los aman... así que dígannos lo que tenemos que hacer" , dijo Chris Swanson a la multitud.

"Caminen con nosotros", fue la respuesta de la multitud, en imágenes que desde entonces se han vuelto virales en redes sociales. "Vamos", dijo el sheriff Swanson. "Caminaremos toda la noche".

En Green Bay , una ciudad de Wisconsin, los manifestantes marcharon hasta la estación de la policía, donde se encontraron con el oficial en jefe Andrew Smith, quien habló con la multitud.

"Llevo 32 años haciendo este trabajo. Primero quiero comenzar diciendo gracias por estar aquí. Los respeto por estar aquí (...) Cuando vi ese video que todos ustedes vieron, al igual que ustedes, me enfermó. Fue una de las cosas más horribles que he visto, ver a un oficial de la policía con el mismo uniforme que uso yo con orgullo, haciendo algo tan despreciable como eso . Me dije a mí mismo, 'eso es un asesinato' y, efectivamente, tres días después fue arrestado", dijo el jefe de la policía de Green Bay.

"Aún tenemos un largo camino por recorrer con la policía en el país", agregó.

Cuando terminó de hablar, fue invitado a unirse al grupo en su marcha; una invitación que aceptó.

En la ciudad de Santa Cruz en California , cientos de manifestantes y agentes de la policía se arrodillaron juntos en la Avenida Pacífica para conmemorar la muerte de George Floyd.

El departamento de la policía de Santa Cruz incluso mostró su apoyo a las protestas pacíficas en un tuit: "El SCPD apoya plenamente las protestas pacíficas en @CityofSantaCruz y siempre los mantenemos a salvo. Cientos de personas se reunieron en Pacific Ave en #SantaCruz, arrodillándose en memoria de George Floyd y llamando la atención sobre la violencia policial contra los afroamericanos".

La policía de Miami hizo un gesto similar. En las escaleras de la estación y frente a un grupo de manifestantes, los oficiales, con barbijos, se arrodillaron para pedir disculpas, una acción que emocionó a muchos de la multitud, quienes rompieron en llanto.

También circularon imágenes de oficiales abrazando o chocando puños con los manifestantes como un símbolo de apoyo.

En Nueva Jersey, la policía marchó por las calles de la ciudad de Camden junto a los manifestantes sosteniendo una gran pancarta que se leía: "De pie en solidaridad" .

Por su parte, un oficial de la policía de Fargo, en Dakota del Norte, se tomó de las manos con los manifestantes en una muestra de apoyo y sostuvo un cartel que decía: "Somos una sola raza, la raza humana".