“Efecto estampida”: en Chile temen excesos en el primer fin de semana largo sin restricciones

SANTIAGO.- Este fin de semana los chilenos se aprontan a vivir la primera gran festividad en mucho tiempo con la mayoría del país desconfiando y sin que rijan muchas de las restricciones que han estado presentes desde que comenzó la pandemia del Covid-19.

Y aunque las llamadas Fiestas Patrias siempre se han caracterizado por el ánimo festivo, los viajes y las reuniones sociales, la circunstancia especial de que en esta ocasión se pueda celebrar de manera más masiva tras meses de cuarentena hace temer que las personas se excedan en las conductas de riesgo y el consumo de alcohol luego de estar tanto tiempo contenidas.

“Lo más probable es que las personas van a aprovechar este tiempo de fiestas y desconfinamiento para hacer muchas de las cosas que no han podido hacer: salir, viajar y, por supuesto, socializar, que es lo que más convoca en Fiestas Patrias. Además, teniendo en consideración el riesgo de que en algún minuto pueda haber retrocesos, la gente va a aprovechar el momento”, afirma a Emol el Dr. Daniel Ortiz, psiquiatra de Clínica Universidad de los Andes. En ese contexto, dice que “lo más probable es que sí ocurran excesos respecto del consumo de alcohol y otras sustancias”. “Existe el temor de que la situación se salga de control, hay un riesgo mucho mayor de que eso ocurra”, señala.

El médico explica que como el alcohol “es una sustancia que desinhibe la conducta, siempre está involucrada en accidentes, en muertes, en todas las circunstancias de riesgo. Entonces, con mayor razón en estas fechas, lo que probablemente vamos a ver es un incremento en esas cifras”.

Pasajeros hacen cola en los mostradores del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile, hoy AFP

“Efecto estampida”

El director nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Carlos Charme, explica que esto se denomina “efecto estampida” y que puede ocurrir “después de haber estado mucho tiempo encerrados”. Detalla que esto “se ha dado en algunos países, especialmente en Europa, y en otros no tan certeramente” tras el levantamiento de las cuarentenas.

En el caso de Chile, comenta que “efectivamente, ahora vamos a tener más libertad que el año pasado, con menos restricciones de movilización y de oportunidades para consumir alcohol y otras drogas”. De hecho, hace ver que “durante la pandemia, el patrón de consumo de alcohol había bajado, especialmente porque la gente tenía menos ocasiones sociales para consumir”.

En cambio, “ahora, esas oportunidades vuelven a estar presentes, por lo cual esos eventos van a aumentar. Así que uno tendería a pensar que, con la experiencia vital, después de tanto tiempo encerrados, vamos a tener mayor ocasión y, al tener mayor ocasión, hay mayor riesgo”.

Sin embargo, dice que si bien es un fenómeno que “hay que estar analizando”, subraya que “es demasiado temprano todavía para tener una conclusión”. “Esta situación es algo excepcional, entonces no tengo cómo compararlo con otra situación en la historia reciente”, comenta en EmolTV. Y señala que “hay que ir observando cuáles son los principales efectos de volver a socializar y volver a compartir”. “Hay generaciones enteras de universitarios que no se conocen; venían dos años estudiando juntos y no se conocen y es bastante lógico pensar que se va a producir ese conocimiento”, apunta.

En este escenario, llama a “la moderación, a pensar siempre en el autocuidado y, especialmente, en el cuidado de niños y adolescentes”. “A mayores derechos, mayores obligaciones, así tenemos que tener esa conciencia ciudadana; la responsabilidad tiene que ser la guía”, remarca.

Evitar rebrotes

En tanto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, comenta que “siempre estamos muy alertas a todos estos fines de semanas largos, particularmente éste, que es muy importante para los chilenos, sobre todo después de que hace un año tuvimos el famoso ‘fondéate en casa’ y las personas finalmente no podían salir”. “Pero este año es bastante distinto y estamos tremendamente alertas”, afirma, en EmolTV.

Por eso, refuerza el llamado a las personas a que “se cuiden” durante los festejos también en el ámbito sanitario, para evitar posibles rebrotes en las semanas posteriores. “Pueden festejar y bienvenido sea, pero ojalá lo hagan siempre en grupos más pequeños, siempre ojalá al aire libre, mantener la mascarilla por lo menos mientras no estén comiendo y si no van a estar con la mascarilla estar siempre bien distanciados”.

La autoridad también pidió a las personas que se testeen, “ojalá antes (de las celebraciones); durante, si alguien tiene síntomas; y sobre todo después”. “Si todos tomamos esas medidas vamos a poder identificar si hay casos positivos y evitar brotes importantes post Fiestas Patrias, que estoy segura que nadie lo quiere”, señala.