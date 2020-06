La muerte del hombre latino de 27 años sucedió en abril pero salió a la luz en los últimos días, en momento que el país se encuentra conmocionado por el asesinato de George Floyd Crédito: Captura

La aparición de un nuevo video de violencia policial en Estados Unidos , en el que un joven hispano de 27 años muere durante su arresto en Tucson , Arizona , desató la alarma y la r enuncia de los autores y el jefe policial, en momentos en que el país está sacudido por protestas antirracistas tras el crimen de afroamericano George Floyd , a manos de un policía blanco.

En el video, difundido por la policía en las últimas horas, pero que se remonta al 21 de abril, se ve a Carlos Ingram López , que es perseguido por agentes dentro de una casa, y luego de maniatarlo, lo mantienen con su rostro sobre el suelo durante 12 minutos.

Tal como en el caso de Floyd, que desató una ola de protestas antirracistas de magnitud desconocida en décadas en los Estados Unidos, López grita durante minutos "no puedo respirar", además de suplicar en repetidas ocasiones, en inglés y español, por agua.

Los tres agentes vinculados a la muerte de Lopez, identificados como Samuel Routledge, Ryan Starbuck y Jonathan Jackson, presentaron su renuncia el jueves pasado, mientras el jefe de la policía, Chris Magnus, hizo lo mismo ayer, luego que se conoció la filmación, reportó la cadena CNN.

"Perturbada e indignada"

La alcaldesa de Tucson, Regina Romero , primera latina en conducir una ciudad con un 43 por ciento de población hispana, se manifestó "profundamente perturbada e indignada" y brindó sus condolencias a la familia de la víctima.

Magnus aseguró que los oficiales no usaron un estrangulamiento contra López, pero que sí violaron las pautas de entrenamiento al restringir a la víctima en una posición boca abajo, antes de que la víctima sufriera un paro cardíaco y muriera en el lugar.

El informe de la autopsia dijo que la causa de la muerte fue una combinación de restricción física y paro cardíaco que involucra intoxicación por cocaína.

Según informó The New York Times , el abogado que representa a la familia de López, solicitó el video del episodio el día después de la muerte de López pero no le fue entregado.

Finalmente, al salir a la luz, el letrado, manifestó sentirse abrumado por "desamor, horror, angustia, dolor y desconcierto".

Por las imágenes, la familia del joven cuestionó la necesidad del uso de la malla que la policía colocó sobre la cabeza de López y dificultó su respiración. Dijeron que López estaba jadeando mientras estaba retenido boca abajo en el piso, según expresó el abogado.

"De repente, 12 minutos después falleció", dijo.

Con información de ANSA y Télam