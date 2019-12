El Brexit se destraba y se allana el camino para la salida de la UE

Johnson, durante la sesión de ayer, en la Cámara de los Comunes Fuente: AFP - Crédito: Jessica Taylor

El flamante Parlamento de mayoría conservadora votó por amplio margen a favor del proyecto que Boris Johnson acordó con la Unión Europea para abandonar el bloque regional el 31 de enero

PARÍS.- Boris Johnson cumplió su promesa de relanzar el Brexit antes de Navidad. En vísperas de la pausa festiva, los diputados de la nueva Cámara de los Comunes aprobaron ayer, por amplia mayoría, el acuerdo obtenido en noviembre por el primer ministro británico con la Unión Europea (UE), que debería sacar al Reino Unido del bloque el 31 de enero.

En una decisión sin sorpresas, 358 diputados votaron a favor y 234 en contra del proyecto de ley de salida de la UE, que traduce en derecho británico el acuerdo de divorcio concluido por Johnson con Bruselas.

"All I want for Christmans is not EU", ironizó el diputado conservador ultra-Brexit, Mark François, parafraseando la célebre canción de Mariah Carey.

Aureolado de su amplia victoria en las elecciones legislativas anticipadas del 12 de diciembre, que le otorgaron una amplia mayoría de 80 bancas para gobernar, el primer ministro conservador cumplió así con su promesa de "poner nuevamente sobre rieles antes de fin de año" un proceso parlamentario "que había descarrilado" a fines de octubre. Los diputados habían aprobado entonces el principio de su proyecto de ley de salida por 30 votos. Pero media hora después rechazaron la moción que limitaba a fines de ese mismo mes el tiempo para debatirlo. Fue un auténtico revés para Johnson, que perdió así toda posibilidad de salir de la UE el 31 de octubre, como se había comprometido: "Saldremos en esa fecha cueste lo que cueste", repetía sin cesar.

El proyecto de salida acordado por Johnson con la UE prevé sobre todo una nueva solución para evitar el retorno de una frontera física entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que podría poner en peligro el acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998.

El ambiente era ayer completamente diferente en la Cámara de los Comunes. Mucho menos eléctrico. Más distendido. Johnson fue incluso presa de un ataque de risa al comenzar a hablar ante los diputados.

"Ahora que dejamos la Unión Europea, es el momento de reunificar nuestro país. Este proyecto de ley no debe ser visto como la victoria de un partido contra otro, o de un bando contra otro. Es hora de avanzar y deshacerse de las viejas etiquetas de leave (partir) o remain (permanecer)", dijo más seriamente.

Después de las recientes elecciones legislativas, el principio del proyecto de ley de salida debía ser nuevamente aprobado por los diputados. Ahora será sometido a debate en comisión, eventualmente enmendado, y su versión final aprobada cuando el Parlamento vuelva a sesionar a partir del 7 de enero.

Esa etapa no debería sin embargo dar lugar a la guerrilla parlamentaria que temía Johnson antes de las elecciones. El texto pasará enseguida a la Cámara de los Lores, proceso que debería estar terminado a tiempo para permitir un Brexit a fines de enero.

La continuación de la historia, es decir, el fin de la negociación de un acuerdo de libre comercio con Bruselas, que fije el marco de la futura relación entre ambos bloques, está previsto para fin de diciembre de 2020. Pero esa aventura se anuncia mucho más peligrosa para el primer ministro británico, incluso en la Cámara de los Comunes.

La fecha oficial del divorcio lanzará, en efecto, un arduo periodo de negociación. Esos 11 meses de transición deberían permitir que Gran Bretaña y la UE se separen poco a poco: los británicos continuarán aplicando las reglas europeas -y beneficiándose con ellas-, sin participar en las instituciones o tener derecho a dar su opinión sobre las decisiones del bloque. Ese periodo puede ser prolongado una vez por uno o dos años. Pero la solicitud debe llegar a Bruselas antes del 1° de julio.

Prohibición

Boris Johnson, que se niega terminantemente a esa eventualidad, introdujo en la ley sometida ayer al Parlamento una disposición prohibiendo toda postergación, una actitud radical que relanzó el temor de una salida sin acuerdo de Gran Bretaña.

Si a fines de 2020 Londres y Bruselas no llegan a un acuerdo comercial, Gran Bretaña podría irse desordenadamente, provocando caos en ambas economías.

Para el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, un no deal "sacrificaría centenares de miles de empleos" en el país. Admitiendo que la decisión expresada por sus conciudadanos debe ser respetada, el izquierdista de 70 años denunció nuevamente un acuerdo que "abre la puerta a una masiva desregulación" y a un acuerdo de libre comercio "tóxico" con el presidente norteamericano Donald Trump.

"Hay una forma mejor y más justa de que nuestro país deje la UE", dijo Corbyn quien, con sus posiciones extremistas en política y ambiguas sobre el Brexit, parece haber sido en gran parte responsable del triunfo arrollador de Johnson en las elecciones.

Aunque todos los especialistas dudan de que una negociación tan sofisticada y compleja pueda ser concluida en solo 11 meses, la UE afirmó que hará "lo máximo" para concluir ese acuerdo comercial en el tiempo previsto. También advirtió al gobierno británico que un eventual no deal tendrá "mucho más impacto sobre el Reino Unido" que para los europeos.

Por el momento, Boris Johnson parece tener el apoyo incondicional de su partido. Pero la interminable parálisis reciente debería llamarlo a la prudencia.

"En las próximas negociaciones, muchos dirán que, para tener un acceso al mercado único europeo, el Reino Unido debe aceptar un realineamiento dinámico" de sus reglas con las de la UE, explicó el exministro de Comercio Internacional, Liam Fox. "El primer ministro debe saber que tendrá un 100% de apoyo del partido (conservador) si excluye semejante alineamiento dinámico, que impediría a nuestro país recuperar el control", advirtió.

Johnson hizo un gesto de afirmación con la cabeza. Pero el mensaje no pudo ser más claro: si se muestra demasiado complaciente sobre ese punto para obtener un acuerdo comercial con la UE antes de fin de 2020, como lo prometió, no es nada seguro que su mayoría parlamentaria esté dispuesta a seguirlo.