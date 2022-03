El chiste de mal gusto que hicieron los empleados de una funeraria: “Es una falta de respeto”

El empleado de una funeraria decidió jugarle una “broma” a su colega sin imaginar que, al quedar registrado en un video, todo se viralizaría y terminaría suspendido. ¿Qué hizo? Se escondió en una bolsa para cadáveres para asustarlo. Por el hecho, el grupo involucrado en “el chiste” fue suspendido.

En las imágenes se puede ver cuando uno de ellos abre el cierre de la bolsa para cadáveres, y es asustado por un colega que pega un grito y sale de la bolsa cual muerto vivo. El video, filmado en una de sus funerarias en Beckton, East London, tiene opiniones divididas, ya que la mayoría de las personas encuentran la broma divertida, pero algunos la califican de “irrespetuosa”.

John Harris, socio principal de T Cribbs and Sons, vio el video el fin de semana y confirmó que suspendió a parte del personal. “Es una broma que nunca debería haber sucedido o ser compartida. No tengo palabras”, dijo. “Es un negocio familiar y llevo 50 años en él. Todo el buen trabajo que he hecho en ese tiempo se puede ver destruido por alguna tontería. Realmente estoy perdido. Entiendo por qué la gente piensa que es una falta de respeto. Al final del día algunos pensaron que le harían una broma a alguien. No puedo quedarme aquí y aprobarlo. ¿Dónde está el sentido común?”, se justificó.

Harris sugirió que parte del personal podría ser despedido. “Si no se hubiera compartido, podría haberlo tratado internamente y haber hecho algunas reprimendas, pero ahora es posible que pierda personal experimentado, uno de ellos ha estado conmigo durante 25 años. Las personas involucradas son muy buenos profesionales, y sé que suena extraño cuando ves ese video, hoy en día no podés hacer cosas como esta. Me gustaría ofrecer una disculpa sin reservas si el video ofendió a alguien”, continuó.

El video, publicado en Twitter el sábado por la tarde, fue retuiteado más de 35.000 veces y ha sido visto más de 800.000. Un usuario, llamado Lee H, dijo: “Comportamiento absolutamente repugnante”, mientras que otro, EFCBilly, lo calificó como: “Bastante irrespetuoso”. Sin embargo, otros se apresuraron a defender la broma. Nick Bavin dijo: “De hecho, conozco a alguien a quien también le sucedió eso. Puedes llamarlo mal gusto, pero debes tener sentido del humor”. Otro, quien trabaja en una funeraria aseguró: “La gente en nuestra línea de trabajo necesita relajarse y descansar. Bromas como ésta nos mantienen el ánimo en alto”. Otro escribió: “Cualquiera que no vea el humor británico puro en su máxima expresión necesita ser más divertido”.