Un grupo de residentes del edificio Red Oak, en Morningside Heights, charlaban bajo el sol mientras esperaban la entrega de viandas para almorzar Crédito: Domitila Dellacha

NUEVA YORK.- El 28 de febrero se constataron los primeros testeos de Covid-19 positivos en la residencia de ancianos Kirkland: el Cuidado de la Vida, en el estado de Washington. El 29 de febrero, Estados Unidos registró su primera víctima fatal a causa del coronavirus en ese mismo establecimiento. Desde entonces, miles adultos mayores han perdido la vida en la batalla contra la enfermedad respiratoria en geriátricos y residencias de ancianos.

Sólo en Nueva York , uno de cada cuatro fallecimientos han sido registrados en este tipo de establecimientos . Según cifras oficiales a las que tuvo acceso LA NACION , en el estado, al menos 3477 personas han muerto en lugares diseñados para adultos mayores.

El estado comandado por el gobernador Andrew Cuomo es uno de los pocos que ha difundido cifras oficiales. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades todavía no ha compartido una estimación sobre cuán grave ha sido el avance del coronavirus en los geriátricos y residencias de ancianos . Sin embargo, medios locales como The New York Times han informado -según reconstrucciones propias- unas 7000 muertes, uno de cada cinco fallecimientos, a nivel nacional han sucedido en este tipo de establecimientos .

"Son pozos de muerte", dijo Betsey McCaughey, exasistente del gobernador de Nueva York y fundadora del Comité para Reducir las Muertes por Infección. "Estos hogares de ancianos ya están abrumados y cortos de personal. Un paciente Covid-19 en un hogar de ancianos produce una carnicería ", sentenció.

The New Jewish Home, en Morningside Heights, un geriátrico que sufrió la muerte de 24 residentes Crédito: Domitila Dellacha

Los efectos del coronavirus han demostrado ser mucho más bestiales en la población de edad avanzada : el 65% de las muertes en el estado de Nueva York corresponden a individuos de más de 70 años. En espacios reducidos, además, el enemigo invisible se potencia dejando muy poco margen para evitar su contagio.

La primera señal de alerta de lo que podía provocar este virus respiratorio en hogares de ancianos en Estados Unidos fue ignorada y subestimada. Los descuidos en todo el territorio han contribuido a los resultados que se conocen hoy.

En la ciudad de Nueva York, dos de los centros más afectados han sido el Centro de Salud Cobble Hill, en Brooklyn, con al menos 55 muertes vinculadas al coronavirus , y el Centro de Cuidados Kings Harbor, en el Bronx, con 44 fallecimientos.

Trabajadores a lo largo y ancho del país han denunciado falta de equipamiento para protegerse a ellos mismos y a los residentes. El gigantesco geriátrico The New Jewish Home, que agrupa a más de 500 personas en Morninside Heights, ha sufrido la muerte de 24 personas . Desde los últimos días de marzo, en las redes solicitan la donación de suministros para la protección de su personal.

Los empleados de este tipo de establecimientos, en su mayoría ciudadanos que reciben salarios bajos y viven en zonas vulnerables, deben hacer varias conexiones en el transporte público para llegar a sus trabajos. El resultado es un aumento sustancial en la exposición a contagios .

La circulación por las calles

En el estado de Nueva York, al menos 18 hogares de ancianos han reportado un mínimo de 25 muertes provocadas por el coronavirus. En busca de una media preventiva, el gobernador Andrew Cuomo firmó hace un mes una orden ejecutiva que lleva el nombre de su madre, Matilda, que aspira a proteger a toda persona mayor de 70 años con la restricción de salidas y visitas. Aún así, los ancianos circulan por las calles, parques y supermercados.

En Morningside Heights, un barrio al norte de Manhattan, muchos adultos mayores se pasean, muy a pesar de ser parte del más afectado grupo de riesgo. Algunos hasta en grupo, caminan y charlan. En un supermercado de la zona, una cajera se queja por la cantidad de veces que vienen a diario. "Se los ve hasta tres veces por día; una vez por fideos, otra por pan, otra por queso. Se aburren y vienen acá" , asegura la mujer.

Aún en este contexto, por las calles se ven adultos mayores de paseo . Solos o en grupo, los ancianos circulan muy a pesar de las severas advertencias gubernamentales. En los parques se sientan en los bancos y aprovechan el sol que de a poco comienza a calentar en esta tardía primavera.

Por la calle 106, un señor caminaba con su brillante bastón plateado y usaba un barbijo quirúrgico como protección. Cargaba una bolsa de supermercado. El hombre contó que se dirigía su residencia, en un edificio que engloba pequeños departamentos para ancianos. Al ser consulado por si conoce cuántas personas de su residencia están infectadas con coronavirus, el hombre bajó la vista en señal de angustia y agitó su cabeza. "No se sabe nada" , dijo, mientras se despedía para volver a ingresar al inmueble donde vive.

En una fría mañana de primavera, LA NACION habló con una trabajadora social de otro edificio de residencias para ancianos de la zona. La mujer prefirió reservar su identidad y la del lugar para que trabaja. "No quiero que me echen", dijo, con temor a posibles represalias.

En el sitio para el que se desempeña como profesional, más de 250 adultos mayores viven en residencias privadas que, a diferencia de los geriátricos, no limitan las salidas de los vecinos. Sí se ha restringido el acceso de familiares, que de todas maneras se acercan a diario para entregar provisiones.

Bomberos de New York trasladan a un anciano con dificultades respiratorias Fuente: AFP - Crédito: David Dee Delgado

En el tiempo que lleva esta charla, al menos media docena ha salido por la puerta automatizada. ¿Cuántos son los contagiados allí? "No lo sabemos", respondió la mujer que con mucho dolor confesó que médicos y enfermeros no quieren ni acercarse a este tipo de residencias.

"Los controles médicos ahora se hacen de manera virtual" , dijo, quien a diario debe hacer dos conexiones de subte para llegar a su lugar de trabajo. Trabajadores como ella son muy a menudo empleados que se mueven entre múltiples trabajos y regresan a sus hogares en comunidades en riesgo de contraer el virus.

Hasta ahora ha sido muy difícil conocer a ciencia cierta cuántos son los residentes de hogares de ancianos registrados como casos positivos de coronavirus . Según una orden del Departamento de Salud del estado de Nueva York , todos los habitantes de este tipo de establecimientos y sus correspondientes trabajadores que muestren síntomas deben ser considerados como que tienen el virus, por lo que las pruebas "no son necesarias".

La orden gubernamental ha sido que toda persona que presente síntoma debe ser aislada, pero la falta de testeos hace imposible conocer si algún residentes o trabajadores asintomáticos corren el riesgo de transmitir el virus a sus pares, y si los pacientes sintomáticos deben trasladarse cerca de otros que se supone que lo tienen.

En el estado de Nueva York, epicentro de casos de coronavirus a nivel nacional, los infectados son más de 257 y las personas fallecidas más de 15 mil . Con 20.000 testeos diarios que aspiran a duplicarse las próximas semanas, el gobernador Cuomo y su equipo se preparan para lo que será -con otra serie de medias clave- el comienzo del período de reapertura del estado.