El cuestionamiento del gobierno alemán a Milei antes de la reunión con Scholz: “Falto de gusto”

El principal portavoz del canciller alemán, Olaf Sholz, cuestionó este lunes al presidente Javier Milei por sus críticas al mandatario español, Pedro Sánchez, días antes de que el líder libertario salga en un nuevo viaje que lo llevará a esos dos países europeos.

El portavoz Steffen Hebestreit se metió en la disputa entre Milei y Sánchez que se acrecentó cuando el presidente argentino estuvo en Madrid para un acto del partido de ultraderecha Vox y tildó de “corrupta” a la mujer del presidente socialista, Begoña Gómez, algo que derivó en una crisis diplomática con la remoción de la embajadora española en Buenos Aires. También se refirió a Sánchez como “calaña de gente atornillada al poder”, entre otros insultos.

“El primer ministro español encontró las palabras correctas y creo que las palabras del presidente argentino se valoran por sí mismas”, dijo Hebestreit en una conferencia de prensa en Berlín, citado por la agencia EFE.

El presidente español Pedro Sánchez conversa con el Canciller alemán Olaf Scholz durante la inauguración de la Cumbre sobre la Paz en Ucrania en Suiza - - EUROPA PRESS

Hebestreit dijo que el Ejecutivo alemán no se pronunció entonces porque “este gobierno no puede estar diciendo lo que segundas partes dicen de terceros”. “De vez en cuando sí [lo hace], pero en este caso no, porque fue tan claro y falto de gusto que no hace falta decir nada”, señaló, en referencia a los comentarios de Milei.

Milei regresó este domingo de Europa, después de participar como invitado de la cumbre del G7 en Italia y de la Cumbre por la Paz en Ucrania que tuvo lugar en Suiza. En ambos eventos también participó Scholz. Después de unos días en la Argentina por los feriados por Güemes y el del Día de la Bandera, el mandatario se subirá nuevamente al avión presidencial para viajar a Madrid a recibir un premio el viernes, y luego a Alemania, donde pasará por Hamburgo para recibir otra distinción y luego por Berlín, para una reunión bilateral con Scholz el fin de semana.

Milei y Scholz, en la foto de familia de la cumbre del G7 Luca Bruno - AP

“El presidente [Milei] se encuentra en Europa, participando en diferentes encuentros, como el del G7 en Apulia la semana pasada. También estuvo en Bürgenstock [Suiza] y estará en Alemania para un encuentro de trabajo con el canciller”, dijo Hebestreit, y destacó el “carácter informativo” del encuentro bilateral.

“El presidente es una fuente de información para el canciller y también lo son los medios de los que nos informamos y nuestra embajada allí, por eso, creo que tenemos y el canciller tiene una imagen precisa y estos diálogos sirven para hablar sobre cómo la contraparte valora y cómo quiere continuar”, cerró el portavoz.

El pasado viernes, otro vocero del gobierno alemán, Wolfgang Büchner, confirmó la visita de Milei a Berlín el próximo domingo y dijo que el presidente argentino será recibido con honores militares en la cancillería, donde los dos líderes se entrevistarán en privado y luego darán una conferencia de prensa conjunta.

“La Argentina se cuenta entre los socios más importantes de Alemania en el continente americano”, dijo Büchner.

El sábado, Milei recibirá en Hamburgo la medalla Hayek, que entrega la asociación liberal del mismo nombre, en referencia al Nobel de economía Frederic von Hayek, después de recibir el premio Juan de Mariana “a una defensa ejemplar de las ideas de la libertad” en Madrid, donde podrían resurgir las tensiones con Sánchez.

