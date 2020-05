El virólogo francés Didier Raoult, gran defensor del remedio, emergió como un héroe "antisistema", con la promoción de un tratamiento barato en contra de los intereses de las empresas farmacéuticas y con fuertes críticas a la prensa y a la "élite parisina". Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2020 • 12:05

MARSELLA.- En medio del debate por la efectividad de la cloroquina, el medicamento que defienden los mandatarios Donald Trump y Jair Bolsonaro, el virólogo francés Didier Raoult , gran defensor del remedio, emergió como un héroe "antisistema" , con la promoción de un tratamiento barato en contra de los intereses de las empresas farmacéuticas y con fuertes críticas a la prensa y a la "élite parisina".

En las redes sociales surgieron muchos grupos de apoyo al científico , algunos con cientos de miles de miembros. En la "vida real" el infectólogo, con barba y cabellera blanca, también seduce, en particular a aquellos que se consideran "antisistema" y se generan grupos a favor y en contra que discuten con cada nueva publicación sobre el trabajo del director del Instituto Hospitalario Universitario (IHU) Méditerranée Infection.

"Fue la persona adecuada en el buen momento, con la temática correcta, el discurso correcto, o mejor dicho, el contradiscurso correcto", resumió Sylvain Delouvée, un psicosociólogo de la universidad Rennes-2 especialista en teorías conspirativas.

Frente a la crisis sanitaria que desató el Covid-19, "las voces que se alzan para decir que tienen o pretenden tener una solución primero atraen la atención y luego una magnanimidad espontánea , como la que se tiene por un salvador", recordó el politólogo Jérome Fourquet, del Instituto francés de opinión pública Ifop.

Según el analista, su popularidad también se debe a su posicionamiento, "que corresponde a una línea divisoria en la sociedad francesa ". "El antisistema que se opone a los apparatchiks, tecnócratas (...), el sentido común y el pragmatismo frente a construcciones intelectuales", graficó.

Su atractivo radica asimismo en su aspecto, recalcó Sylvain Delouvée. "Su pelo largo, su forma de hablar muestra que 'él es capaz de traspasar las normas, no se encierra, no lleva traje y corbata, por lo tanto, está claro que no se deja comprar '", indicó.

Su popularidad es el "reflejo de la desconfianza secular de una parte de la población hacia las élites ", abunda el historiador Jean Garrigues, quien ve en Didier Raoult "una figura recurrente de la historia contemporánea (francesa): el hombre que en tiempos de crisis, desconocido para el público en general, fuera de los círculos restringidos clásicos de las élites (...), aparece para aportar una solución milagrosa ".

Agencia AFP