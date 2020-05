Sheika Maitha, miembro de la familia real extendida, señaló con angustia que pensaba huir del emirato, y hoy no se sabe más de ella Fuente: Archivo

Ser mujer y formar parte de la realeza del emirato árabe de Dubai parece ser una experiencia tortuosa. El año pasado, la princesa Haya, esposa del emir dubaití, se fugó a Londres con sus dos hijos, harta de los abusos y amenazas por parte de su marido. Lo mismo intentaron hacer años antes las dos hijas mayores del Emir, Shamsa y Latifa, pero fueron atrapadas y sus sueños de libertad se esfumaron. Ahora se conoció el video de otra mujer de la familia real desesperada por escapar de su situación.

En este caso, al contrario de las anteriores mujeres, la joven que grabó su video donde muestra su desesperació y angustia, no pertenece al entorno íntimo del líder de Dubai, el emir Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ella es miembro de la familia real extendida, según explica el programa australiano de noticias 60 minutes, que recibió el pedido de esta muchacha, que dice llamarse Sheikha Maitha Maktoum .

En las imágenes que trascendieron se ve a la joven que habla a la cámara y lo primero que hace es aclarar que tiene la música de fondo alta para que no la escuchen. Tras mostrar su documento para confirmar su identidad, la joven dice: "Estoy pensando en irme esta noche. ¿Por qué? Porque no puedo soportarlo, simplemente no puedo soportarlo. Estoy harta de mis padres y creo que me iré en unas horas. Si me atraparan, sería asesinada".

Lo terrible del caso es que el video es del año pasado, y luego de eso no se supo nada más de la joven. David Haigh, un británico defensor de los derechos humanos, fue quien recibió la grabación de Sheikha y aseguró en el mencionado programa que había perdido contacto con ella a fines del año pasado. Haigh aseguró que el intento de huida de la joven había fallado y que ya no sabía ni dónde ni cómo se encontraba.

Otras mujeres que intentaron huir

La situación de caso de esta joven y su pedido desesperado es apenas un eslabón más de la cadena de mujeres sometidas y encerradas por la realeza dubaití, que parece confinar a sus esposas e hijas a vivir en una prisión de oro. Y castiga a quienes quieren escapar de ella.

Latifa, una de las hijas del emir de Dubái intentó huir dos veces del yugo de su padre, pero fracasó en ambas ocasiones y hoy está desaparecida Fuente: Archivo

Uno de los casos más terribles y que consternaron a la opinión pública mundial fue el de la princesa Latifa, una de las 30 hijas de Mohamed bin Rachid Al Maktoum. En 2002, y con 16 años, ella intentó huir del lujoso emirato, pero fue atrapada y pasó nada menos que tres años en prisión.

Pero su situación volvió a ser noticia algunos años después, en 2011, cuando la joven, que hoy tiene 33 años, grabó un video de 39 minutos en el que contaba sus deseos de "vivir libremente". En ese momento planeó una nueva -y otra vez fallida- fuga de su infierno. En el video contaba que para coartar sus ansias de libertad la habían apaleado y hasta la habían drogado en un hospital.

En el video decía "temer por su vida" si su escape fracasaba. "Grabo este video porque puede ser el último", concluía Latifa. Años más tarde, en marzo de 2018, la joven fue interceptada en una nave cerca de las costas de la India. Suplicó que la asilaran en la India, pero no le hicieron caso. La devolvieron a su padre en Dubai. Y desde entonces está desaparecida.

La princesa Haya escapó el año pasado de Dubái y se escapó a Gran Bretaña con sus dos hijos, desde donde luchó por su tenencia Fuente: Archivo

La hermana mayor de esta princesa, Shamsa, también había tratado de escapar en el año 2000. Salió de la lujosa residencia familiar en Surrey, Inglaterra, donde estaba pasando las vacaciones, pero fue atrapada en las calles de Cambridge.

Años más tarde, la princesa Haya de Jordania, tras haber huido del yugo de su marido el emir de Dubai logró que la justicia de Londres catalogue como "secuestro" la situación en la que se encuentran Shamsa y Latifa, de quienes nunca más se supo nada en este lado del mundo.

Tampoco salió indemne de los maltratos reales la propia princesa Haya, que hoy tiene 46 años y que contrajo matrimonio con el líder de Dubai en 2004 y huyó hacia Londres en 2019 junto a sus dos hijos, Jalila, de 13 y Zayed, de 9. En el Reino Unido, esta mujer comenzó una batalla judicial por la tenencia de sus pequeños, que fue la que destapó la historia de abusos y amenazas que ella había vivido al lado de Al Maktoum.