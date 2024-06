El desgarrador testimonio de un bombero que intentó rescatar a los tres amigos arrastrados por la corriente en Italia

Escuchar

Dos mujeres y un hombre fueron filmados minutos antes de su muerte. Este hecho sucedió en Italia, más específicamente en el río Natisone, cerca de la comuna de Udine, cuando Patrizia Cormos (20 años), Bianca Doros, (23) y Cristian Molnar (25), fueron víctimas de las inundaciones repentinas en el norte de este país europeo. Uno de los rescatistas que intentó ayudarlos dio un relato desesperante sobre lo ocurrido: “Los vimos desaparecer”.

En un video que se volvió viral se ve cómo en pocos segundos las tres personas están abrazadas, en una especie de unión para hacerle frente a este fenómeno climático.

Según indicó el medio británico The Telegraph, una de las mujeres realizó un llamado de emergencia a la Policía y, de inmediato, varias dotaciones de bomberos y socorristas llegaron al lugar para poder asistirlos, aunque sin éxito. En el operativo, el personal especializado lanzó varias cuerdas para poder rescatarlos y, en ese momento, la corriente avanzó de tal manera que sus cuerpos quedaron sepultados bajo el agua.

Giorgio Basile, jefe del departamento provincial de bomberos de Udine, fue testigo del hecho y dio su crudo testimonio al respecto: “Les lanzamos una cuerda, pero las aguas de la inundación literalmente se los tragaron ante nuestros ojos. Los vimos desaparecer”.

Los rostros de Patrizia Cormos, Cristian Molnar y Bianca Doros The Telegraph

Tras conocerse el caso, Michele De Sabata, alcalde de Premariacco, ciudad donde aconteció este dramático hecho, detalló en declaraciones al medio Corriere della Sera: “El agua los había rodeado, pero aún estaba baja. Tal vez decidieron no moverse para no mojarse la ropa y los zapatos. Desafortunadamente, el río fluía entonces a una velocidad tremenda. Había un socorrista de los bomberos a solo siete metros de ellos, pero no pudo hacer nada”. Además, se puso a disposición de las familias de las víctimas.

