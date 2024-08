El escalofriante video con música de Freddy Krueger que difundió el gobierno de Maduro con la detención de una dirigente opositora

Escuchar

CARACAS.- El video de la detención de una colaboradora de la líder opositora venezolana María Corina Machado, que había quedado registrado en una transmisión vivo, fue difundido en las redes sociales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) del gobierno de Nicolás Maduro con una escalofriante edición que busca promocionar su llamada “Operación Tun Tun”, la ola de persecución y arrestos masivos por las protestas contra su gobierno.

María Oropeza, coordinadora del comando de campaña de Machado en el estado Portuguesa, en el centro de Portuguesa, difundió el martes por la noche a través de su cuenta en Instagram el momento en que funcionarios de la Dgcim golpean y fuerzan la puerta para ingresar a su casa.

“Están ingresando a mi hogar de manera arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento. Están destruyendo la puerta, yo de verdad pido ayuda, pido auxilio a todo el que pueda. Yo no soy una delincuente, yo solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto”, decía Oropeza antes de que la transmisión se vaya a negro, mientras casi 8000 personas miraban el “vivo” y sus seguidores clamaban por ayuda en los comentarios.

El video difundido después por la Dgcim muestra las imágenes de la detención de Oropeza con efectos especiales y música de la película de terror Pesadilla en la calle Elm, de Freddy Krueger.

“Uno, dos, Freddy viene por ti... Tres, cuatro, mejor cierra la puerta... Cinco, seis, coge tu crucifijo”, dice una voz tétrica en la canción de la película de terror. “Siete, ocho mantente despierta… Nueve, diez, nunca más dormirás”, continúa la canción, mientras las imágenes pasan de la detención en la casa de la dirigente opositora al momento en que la bajan con las manos atadas de un avión, y luego de una camioneta. La canción vuelve a empezar.

El video termina con una imagen de Oropeza con las manos atadas con un precinto y le agregan con edición la imagen de unas rejas. “La operación Tun Tun continúa”, dice con letras amarillas, mientras sigue sonando la canción.

Oropeza había criticado horas antes de su detención la llamada “Operación Tun Tun” de la Dgcim, que habilitó una línea telefónica para denunciar casos de “odio” físico o virtuales en medio de las medidas que se han tomado ante las movilizaciones desatadas tras las presidenciales del 28 de julio, que la oposición denuncia como fraudulentas.

Ella es María Oropeza. Una joven extraordinariamente valiente, inteligente y generosa de Portuguesa.



Es la Coordinadora del @ConVzlaComando en Portuguesa y ha hecho un trabajo extraordinario uniendo y organizando a los ciudadanos de su estado.

El régimen acaba de llevársela por… https://t.co/lT0lv07u8P — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 7, 2024

En el marco de la campaña, la Dgcim pide datos de la persona que denuncia, fecha, ubicación, “evidencia física o digital que demuestre la agresión o amenaza” y el teléfono o perfil social, según una publicación del director de la policía científica, Douglas Rico.

“Esa fulana ‘Operación Tun Tun’ carece de cualquier argumento jurídico, es decir que lo que realmente estamos enfrentando es la cacería de brujas (...) contra toda la ciudadanía que se expresó a través del sufragio el 28 de julio”, había dicho Oropeza en un video anterior difundido en sus redes sociales.

Machado condenó en redes sociales la detención de Oropeza y exigió su liberación.

“Tun tun” hace referencia al sonido de la puerta al ser tocada por la autoridad, en una frase acuñada por el poderoso líder chavista Diosdado Cabello. Hasta el momento, la ONG Foro Penal confirmó 1229 detenciones en el marco de esta escalada.

Mientras tanto, el paradero de la abogada María Oropeza, de 30 años, todavía es desconocido, según denunció su familia. Su madre, Flor Oropeza, contó que el miércoles recorrieron varios penales en búsqueda de la joven, pero no consiguieron información.

La oposición presume que a la coordinadora del Comando con Venezuela del estado Portuguesa la trasladaron hasta Caracas por las imágenes el video difundido por la Dgcim.

#8Ago Flor Oropeza, denuncia la detención arbitraria y desaparición forzada de su hija, María Oropeza, Jefe del Comando de @PortuConVzla a 48 horas de su público, notorio y comunicacional secuestro por parte de funcionarios Policiales y de Inteligencia de la DGCIM del Régimen. pic.twitter.com/OqgULptMEi — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) August 8, 2024

“Estoy angustiada porque no sé absolutamente nada de mi hija, quien tuvo una desaparición forzada. Le violaron todos sus derechos (…) necesito que me den fe de vida de ella. Que me digan cómo está y que por favor no me nieguen dónde la tienen”, expresó Flor Oropeza desesperada.

Mientras tanto, Maduro en tanto sigue denunciado un “ataque” y golpe de Estado en su contra y apunta contra las redes. El mandatario, que asegura que dejó de usar WhatsApp, también ordenó la suspensión de X (ex Twitter) por 10 días el jueves. La red social dejó de funcionar pasadas las 21 (22 en la Argentina).

El presidente comparecerá este viernes ante la Corte Suprema a la que pidió validar su cuestionada reelección, en medio de una creciente presión internacional para que divulgue las actas de la votación del 28 de julio, que la oposición denuncia como un fraude.

La audiencia responde a una solicitud que hizo la semana pasada Maduro al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de servir al chavismo, para “certificar” la elección a través de un proceso que académicos y dirigentes políticos consideran improcedente.

Maduro fue proclamado como presidente reelecto con el 52% de los votos frente a un 43% de su principal rival, Edmundo González Urrutia, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) no publicó el detalle del escrutinio alegando un jaqueo al sistema de votación. Doce días después, sigue sin hacerlo.

La oposición denunció fraude y aseguró tener el 80% de las actas, que comprueban la victoria de González Urrutia, un discreto embajador que representó a la líder María Corina Machado en las votaciones tras su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Después de los resultados, estallaron protestas en el país que se saldaron con al menos 24 muertos, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos.

Agencia AFP y diario El Nacional

LA NACION