Andrew Yang, el exejecutivo de tecnología que ganó seguidores a nivel nacional como candidato presidencial demócrata, apunta a la alcaldía de Nueva York en 2021 Crédito: Emma G. Fitzsimmons/ The New York Times

NUEVA YORK.- Andrew Yang, el exejecutivo de tecnología que ganó seguidores a nivel nacional como candidato presidencial demócrata, ha estado diciendo en privado a los líderes de la ciudad de Nueva York que tiene la intención de postularse para alcalde el año que viene.

No se espera que Yang anuncie su candidatura hasta el próximo mes, pero con las primarias demócratas a menos de siete meses de empezar, ha comenzado a hacer propuestas a varios de los agentes del poder político de la ciudad.

Se reunió con Corey Johnson, el presidente del Concejo Municipal, a través de una videollamada el martes para buscar su consejo sobre la postulación a la alcaldía.

Planea visitar al reverendo Al Sharpton, el creador de reyes de Harlem, un rito de iniciación para cualquier candidato serio, en persona la próxima semana cuando regrese a la ciudad desde Georgia, donde ha estado tratando de ayudar a los demócratas a ganar el Senado de los Estados Unidos.

Ha contratado a Bradley Tusk y Chris Coffey, destacados estrategas políticos que trabajaron para el exalcalde Michael Bloomberg, como asesores.

Yang, cuya campaña presidencial se centró en ofrecer a todos los estadounidenses un ingreso básico universal, podría sacudir una carrera que tiene un gran campo de candidatos y no tiene un claro favorito. Sería el segundo candidato asiático-estadounidense en postularse para alcalde, luego de una candidatura en 2013 de John Liu, un senador estatal de Queens que entonces era el contralor de la ciudad.

Yang, quien se ha trasladado temporalmente a Georgia para hacer campaña por el reverendo Raphael Warnock y Jon Ossoff, ambos se enfrentarán a la segunda vuelta el próximo mes para escaños en el Senado de Estados Unidos, se negó a decir el jueves si se postulaba para alcalde.

"Estoy encantado de que la gente parezca entusiasmada con que yo haga lo que pueda para ayudar, pero no, en este momento estoy concentrado en estas carreras por el Senado en Georgia", dijo en una entrevista.

Si bien el reconocimiento de su nombre y el potencial de recaudación de fondos podrían colocarlo fácilmente en el nivel más alto de candidatos a alcalde, Yang nunca se ha postulado para un cargo en la ciudad de Nueva York. Tendrá que aprender rápidamente sobre los temas espinosos que pueden animar a los votantes, desde las propuestas de rezonificación para los vecindarios de SoHo y Flushing, Queens, hasta el debate sobre el examen de admisión para las escuelas secundarias de élite de la ciudad que ha enfrentado a algunas familias asiático-americanas contra estudiantes negros e hispanos.

Al mismo tiempo, el estatus de celebridad y el rumor de Twitter no siempre se traducen en votos en Nueva York: Cynthia Nixon ganó mucha atención, pero no suficientes votantes en su fallida candidatura a gobernadora en 2018.

Yang también estará compitiendo por apoyos junto con más de una docena de candidatos, algunos de los cuales han estado cortejando a funcionarios electos y sindicatos durante años en previsión de la salida del alcalde Bill de Blasio el próximo año debido a límites de mandato.

Pilares

Dos candidatos han sido pilares en la política de Nueva York: Eric Adams, presidente del condado de Brooklyn, y Scott Stringer, contralor de la ciudad. Otros se están posicionando como forasteros, incluidos Raymond J. McGuire, ejecutivo de negocios, y Maya Wiley, abogada y exanalista de MSNBC.

Y el jueves, el representante Max Rose, quien perdió su candidatura a la reelección el mes pasado y se dijo que estaba interesado en unirse a la carrera por la alcaldía, registró un comité de campaña para alcalde con la Junta de Finanzas de Campaña de la ciudad.

La pandemia ha reconfigurado la carrera por la alcaldía y todos los candidatos están tratando de argumentar que son los mejor calificados para ayudar a la ciudad a recuperarse. El campo también es quizás el más diverso de la historia, incluidos varios candidatos negros y latinos.

Yang, que nació en el norte del estado de Nueva York, ha pasado la mayor parte de su vida adulta viviendo en el barrio Hell's Kitchen de Manhattan. Ganó atención en la campaña con su lema MATH - "Make America Think Harder" - y acumuló 1.8 millones de seguidores en Twitter y casi $ 40 millones en contribuciones de campaña.

Su campaña para dar a cada adulto estadounidense 1000 dólares al mes como parte de un mandato de ingreso básico universal podría ser aún más popular después de que muchas personas confiaran en el estímulo federal para ayudar a sobrevivir las pérdidas económicas de la pandemia, dijo Susan Kang, profesora de ciencias políticas en el John Jay College of Criminal Justice y miembro de los Democratic Socialists of America.

"Su marca es muy zeitgeisty en muchos sentidos", dijo. "Se ha hecho un nombre al promover programas universales en un momento en que todos necesitan programas universales".

A principios de este año, Yang no descartó una carrera en una entrevista con The New York Times. "Ciertamente, el alcalde de la ciudad de Nueva York puede hacer mucho bien", dijo. "Así que eso es algo a lo que tengo que echarle un vistazo".

Una vocera de Sharpton, Rachel Noerdlinger, confirmó sus planes de reunirse con Yang la próxima semana.

Tusk fue director de campaña de Bloomberg en 2009 y ha sido un destacado crítico de De Blasio. En 2016, un año antes de que De Blasio ganara la reelección, Tusk lideró una búsqueda pública de un candidato demócrata para destituirlo.

Después de dejar la carrera presidencial, Yang, quien dirigía una empresa de preparación de exámenes y una organización sin fines de lucro, creó Humanity Forward, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York que distribuye dinero a familias necesitadas en el Bronx.

Yang tuvo un buen desempeño en una encuesta reciente, recibiendo el 20% de apoyo como la primera opción entre 1000 probables votantes primarios demócratas, en comparación con el 14% de Adams y el 11% de Stringer. La encuesta fue realizada por Slingshot Strategies, una empresa política que ha trabajado para candidatos como Jumaane Williams, la defensora pública de la ciudad. Yang no contrató a la empresa; un cliente privado lo hizo, según la firma.

