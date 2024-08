El expresidente de Uruguay Pepe Mujica fue hospitalizado en el marco de su tratamiento contra el cáncer de esófago

Escuchar

MONTEVIDEO.- El expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica fue internado en la noche del lunes en el Casmu en el marco del tratamiento contra el cáncer de esófago, que incluyó radioterapia.

La internación de Mujica, que continúa en la mañana de este martes, ocurrió luego de que sufriera una descompensación y se prevé que permanezca hospitalizado durante uno o dos días para hacerse una serie de procedimientos, entre ellos algunos estudios.

El pasado domingo, el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) no participó del Día del Comité de Base, una instancia importante para los dirigentes del Frente Amplio. Esto se debió a su estado de salud.

Mujica tuvo una “muy buena” evolución luego de que fuera tratado por el tumor maligno, pese a que la rehabilitación “le está costando mucho”, dijo a EFE este lunes su médica personal, Raquel Pannone, quien explicó que el exmandatario está siendo controlado “día a día”.

“La rehabilitación le está costando mucho. Se hizo radioterapia y eso le generó algunos síntomas que no está terminando de superar. No es por su enfermedad de base, no es porque tenga ninguna otra complicación. Al contrario, la evolución con respecto al tumor de esófago fue muy buena”, subrayó la especialista.

José Mujica y su mujer, Lucía Topolansky DADO GALDIERI - NYTNS

No obstante, añadió que el tratamiento no es inocuo y que Mujica tiene otras patologías previas que lo condicionan. “Lo estamos controlando y haciendo todo lo posible para que se pueda recuperar”, concluyó Pannone.

En una reciente entrevista concedida a The New York Times, Mujica dijo sentirse “deshecho” físicamente.

El cáncer de esófago de José Mujica

El cáncer de esófago que sufría Mujica fue anunciado en los primeros días de mayo. En aquel entonces, luego de una conferencia del expresidente, la médica de cabecera que lo acompaña desde hace más de 15 años contó que una endoscopía digestiva demostró que el exmandatario padecía un tumor no demasiado extenso a nivel del esófago inferior.

Las sesiones de radioterapia se hicieron en la clínica COR, una de las más conocidas del país, sobre todo por haber sido fundada por el expresidente Tabaré Vázquez y dirigida hoy por su hijo Álvaro. Según la doctora, el tratamiento se realizó mediante un convenio con el Casmu, la mutualista a la que Mujica está afiliado.

En diálogo con El País, Pannone dijo días atrás que todavía no se cumplieron los tiempos como para hacer una revaluación de la salud de Mujica, pero que por distintos motivos se le hicieron algunos estudios primarios como una ecografía, que demostró que “la situación está dentro de lo previsto”.

“Este período donde no se alimentó como venía alimentándose normalmente y donde no realizó actividad física, disminuyó sus fuerzas”, explicó.

Además, comentó que a la edad del expresidente, de 89 años, “cada vez se pierde la fuerza más rápido y se recupera más lentamente”. “En eso estamos, en que pueda recuperarse, pero va a ser más lento” , apuntó.

El País (Uruguay)

