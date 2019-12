El gobierno chileno confirmó que no hay sobrevivientes del accidente del avión

El gobierno de Chile confirmó que el avión militar que llevaba a la Antártida a 38 pasajeros a bordo y estaba desaparecido desde el lunes cayó al mar. Además, se descartó que haya algún sobreviviente.

PUNTA ARENAS.- El gobierno de Chile confirmó que el avión militar que llevaba a la Antártida a 38 pasajeros a bordo y estaba desaparecido desde el lunes cayó al mar. Además, se descartó que haya algún sobreviviente.

" Las condiciones de los restos encontrados del avión hacen prácticamente imposible que existan sobrevivientes a este accidente aéreo", dijo el jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), Arturo Merino, conferencia de prensa junto al ministro de Defensa, Alberto Espina, en la base aérea de Punta Arenas. El ministro expresó: "Cuarenta y ocho horas después [de su desaparición], gracias a Dios, hemos encontrado al avión".

Los restos del avión Hércules C-130 se encontraron en una de las áreas de búsqueda sobre el mar, al sur del continente americano. Los restos de la aeronave fueron hallados en la llamada "zona tres" de búsqueda, en un área de 30 km de radio, en la que trabajan alrededor de 23 aviones y 14 barcos de diversos tamaños de varios países para encontrar el máximo de elementos de la aeronave siniestrada.

Los restos de la aeronave fueron hallados en la llamada zona tres de búsqueda, en un área de 30 km de radio, en la que trabajan alrededor de 23 aviones y 14 barcos de diversos tamaños de varios países para encontrar el máximo de elementos de la aeronave siniestrada.

Durante el operativo de rescate se encontraron partes de una de las alas de la aeronave, una rueda de repuesto, parte del sistema de carga de combustible y pedazos de tela del interior de la aeronave. También aparecieron dos bolsos, una mochila y un zapato. Juntos a los restos fueron hallados partes de cuerpos humanos y otras posibles pertenencias de los pasajeros.

"Junto con los restos de las partes del avión que se han encontrado, se han encontrado restos de seres humanos que lo más probable es que sean parte de quienes viajaban en el avion C-130", reconoció Merino.

En el Hércules viajaban 38 personas (21 pasajeros y 17 tripulantes). El avión militar despegó a las 16.55 del lunes desde Punta Arenas, en el extremo austral de Chile, rumbo a la base Eduardo Frei en la Antártida. La aeronave perdió comunicación cuando sobrevolaba el paso de Drake, una de las zonas más tormentosas para la navegación, que separa al continente sudamericano de la Antártida.

En relación con los motivos que provocaron el accidente, las autoridades no descartaron "ninguna hipótesis". El Hércules C-130 no dio ningún aviso de problemas técnicos o climáticos antes de su caída. Igualmente, Merino señaló la alerta no se disparó y que una de las posibilidades es que " muchas veces cuando los impactos son demasiado fuertes en el agua, y el avión se hunde rápidamente, no alcanza a emitir señal".

"Cuando mueren 38 compatriotas lo mínimo que se puede hacer es encontrar la verdad", dijo el ministro Espina. Merino sostuvo que se investigará un audio de Whatsapp enviado a su familia por uno de los pasajeros de avión, en los que habría dado cuenta de fallas eléctricas de la aeronave.

El próximo paso de la investigación será tomar muestras de ADN de los familiares de las víctimas para identificar los restos. Además, los familiares recibieron asistencia médica y psicológica desde que se informó sobre la primera aparición de restos humanos.

Las víctimas

Entre los desaparecidos se encuentra la geógrafa Claudia Manzo, la única mujer del grupo, cuyo hijo de cinco años aún cree que su mamá está de viaje.

Dentro de la tripulación también se encontraban los hermanos Jeremías y Luis Mancilla Díaz: el primero trabajaba a contrato con la FACH y el segundo era sargento de esa fuerza.

Otro de los desaparecidos es el electricista Jacob Pizarro, de 38 años, viudo hace meses y con hijos de dos y seis años que están al cuidado de la abuela.

Agencia AFP y AP